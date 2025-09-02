Μαφία της Κρήτης: Ο «Αυστραλός», ο «Μικρός», ο «Αρχηγός» και ο Αρχιμανδρίτης κατηγορούμενος – Οι υποομάδες με τα πελατολόγια

Ένα τεράστιο κύκλωμα με όρους μαφίας λυμαινόταν στα Χανιά, κι όχι μόνο, το οποίο αποκαλύφθηκε με μία κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., με στελέχη να βρίσκονται σε μυστική και ελάχιστους να γίνονται αποδέκτες πληροφοριών. «Αρχηγοί» φέρονται να είναι δύο αδέλφια επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στον τουρισμό, την εστίαση και μάλιστα με πολύ ακριβά γούστα, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης ζαλίζει, αφού φαίνεται πως ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί, ιερείς και άλλοι που εκβίαζαν δασκάλους και καθηγητές και έδιναν ψεύτικα στοιχεία σε ανθρώπους που ήθελαν. Μεταξύ άλλων προσπαθούσαν να «στήσουν» έδρες δικαστηρίων προκειμένου να πέσουν στα πιο μαλακά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης τα προσωνύμια: «Αυστραλός», «Μικρός», «Άντζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός», «Κούλης», «Αγάς» και «Πατομπούκαλος».

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας αρχιμανδρίτης, 57 ετών, τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος εκβίαζαν με ροζ βίντεο και με αυτόν το τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν στρέμματα από την περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στο «στόχαστρο» των αρχών έχουν μπει αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις βρέθηκαν στο σπίτι του εμπλεκόμενου μεγαλοεπιχειρηματία της Κρήτης.

Μάλιστα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους που κατέγραψαν νομίμως οι αρμόδιες αρχές προκύπτει έντονο ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Χανίων. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν στην κατοχή τους συνομιλίες στις οποίες τα μέλη της οργάνωσης λένε ότι είχαν σκοπό να τοποθετήσουν Μητροπολίτη ένα πρόσωπο γνωστό τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα και οικόπεδα-φιλέτα της Εκκλησίας.

Σχεδίαζαν «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν… πολυπράγμονες, γεμάτοι επιχειρηματικές ιδέες. Σύμφωνα με το cretalive.gr, φέρονται να είχαν προσεγγίσει άτομο σε θέση ευθύνης στη δημόσια υγεία της Κρήτης και του είχαν προτείνει φιλοξενία ψυχικά ασθενών στη μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ και φυσικά, σε περίπτωση συμφωνίας, θα ελάμβανε και εκείνος το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

«Οι πιάτσες»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει τον Νομό Χανίων σε «πιάτσες». Τρεις υποομάδες με δικά τους «πελατολόγια» προμήθευαν ναρκωτικά συγκεκριμένους πελάτες. Οι τρεις «πιάτσες» ήταν:

το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

το ενετικό λιμάνι των Χανιών

η Πλατεία 1866, η οποία διοικείτο από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Τα «μαύρα» έσοδα τα νομιμοποιούσαν μέσω IRIS, χρηματοοικονομικής υπηρεσίας του εξωτερικού, και τραπεζικών πληρωμών με POS.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 49 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι 16 εκ των συλληφθέντων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο κομβικός ρόλος των δύο μυστικών αστυνομικών

Πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε». Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε πως «σε ότι αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών». Για τον κληρικό και τον ρόλο του δήλωσε πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό. Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων».