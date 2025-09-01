Αυστραλία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στο ρωσικό προξενείο στο Σίδνεϊ – Μία σύλληψη

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα (1/9) στο Σίδνεϊ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτήριο του Ρωσικού Προξενείου, σύμφωνα με αναφορές του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

#BreakingNews – A man is in police custody after a car he was driving rammed through the front gate of the Russian Consulate in Sydney’s eastern suburbs ➡️ https://t.co/GRsFkEywwA pic.twitter.com/6LO8SBmN3c — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) August 31, 2025

Σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από την αυστραλιανή τηλεόραση, το όχημα –με σπασμένο παράθυρο– εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο δίπλα σε ιστό με ρωσική σημαία, εντός του χώρου του προξενείου, στην περιοχή Γουόλαρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως έχει γίνει μία σύλληψη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν αν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια ή ατύχημα. Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

🚨BREAKING: Car crashes into the Russian Consulate building in Sydney, Australia. pic.twitter.com/nAPmrxYiDO — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) August 31, 2025

Όπως αναφέρει το Reuters, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για το αν υπάρχουν τραυματισμοί.