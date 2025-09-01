Super League: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Η εντός έδρας ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και το διπλό του Παναιτωλικού στην έδρα του Άρη ξεχωρίζουν από τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.

Παράλληλα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Ολυμπιακός 6

ΑΕΚ 6

ΠΑΟΚ 6

Λεβαδειακός 4

Ατρόμητος 3

Παναιτωλικός 3

ΟΦΗ 3 -1αγ.

Άρης 3

Παναθηναϊκός 1 -1αγ.

Κηφισιά 1

ΑΕΛ 1

Πανσερραϊκός 0

Αστέρας Τρίπολης 0

Βόλος 0