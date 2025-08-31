Αλέξης Τσίπρας: «Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
Σαν σήμερα, το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τους Έλληνες να ψηφίσουν στον δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου

Αναφορά – αναδρομή στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα του ανάρτηση.

Αλέξης Τσίπρας: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του Νεκτάριου Σαντορινιού για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας», υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, που τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής – δημοσιονομικής – χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε;
Αύξησε το ποσοστό της φτώχειας: Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%», συνεχίζει στην ανάρτησή του, που όπως γράφει, είναι απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

