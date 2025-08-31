Θεσσαλονίκη: «Το παιδί είναι σε δύσκολη κατάσταση» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche

Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της 45χρονης οδηγού της Porsche ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης, που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον φίλο της κατά την σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, στη Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματίας οδηγός της Porsche, που κρατείται, αναμένεται να δώσει τις εξηγήσεις στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Η μητέρα της 26χρονης οδηγού μίλησε στον ΑΝΤ1 και συγκλονίζει με τα λεγόμενά της.

«Το παιδί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι σε σοκ. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά μετά για να επανέλθει. Ο φίλος της και αυτός έχει σοβαρά θέματα, δηλαδή έχει σπασμένους σπονδύλους στη σπονδυλική στήλη. Είναι ξαπλωμένος μόνιμα», δήλωσε αρχικά η μητέρα της 26χρονης.

«Η κόρη μας είναι στη ΜΕΘ, η κατάστασή της είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει η ζωή της αλλά έχει σπασμένα πλευρά, έχει μια σοβαρή βλάβη στα πνευμόνια, πρέπει να υποστηρίζεται με οξυγόνο. Το θετικό είναι ότι ζουν, είναι θαύμα πώς βγήκαν ζωντανοί. Αν κάποιος καθόταν στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου, δεν θα ζούσε», πρόσθεσε.

Θα χρειαστεί αρκετός καιρός ώστε τα δύο παιδιά να επιστρέψουν στις ζωές τους, ενώ από την οικογένεια τονίζουν ότι η 45χρονη δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη

«Είναι κρίμα τέτοιες συμπεριφορές οδηγικές, αντικοινωνικές γιατί καταστρέφονται ζωές, καταστρέφουν ζωές», λέει η μητέρα της 45χρονης.

Την Τρίτη απολογείται η 45χρονη

Στα κρατητήρια θα παραμείνει μέχρι την απολογία της στην ειδική ανακρίτρια, την ερχόμενη Τρίτη, η 45χρονη επιχειρηματίας και οδηγός της Porsche, η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν η 26χρονη και ο 28χρονος σύντροφός της.

Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος παρέμεινε επί 2,5 ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα το Σάββατο (30/8) και τελικά της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η ίδια υποστηρίζει πως ήταν σε σοκ και δεν κατάλαβε τι συνέβη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το τελευταίο πράγμα που θυμάται ήταν μία κίνηση για να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της.