Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοκ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη, κάτω από τρακτέρ

Μπροστά σε ένα θέμα που προκαλεί σοκ βρέθηκαν πολίτες αργά το απόγευμα της Κυριακής (31/8), στην περιοχή της Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, σε χωράφι και κάτω από ένα τρακτέρ εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων.

Όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας έμενε μόνος του και για τον λόγο αυτό δεν έγινε αντιληπτή η πολυήμερη απουσία του από το σπίτι. Διατηρούσε αγροτική περιουσία στην περιοχή της Ροδιάς, όπου και βρέθηκε για εργασίες στα μέσα Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του.

Λόγω και της προχωρημένης σήψης, στην οποία βρέθηκε η σορός, είναι δύσκολες οι εκτιμήσεις για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος.

22:18 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

