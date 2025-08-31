Φελίσια Τσαλαπάτη: Κλειδώθηκε ξυπόλυτη έξω από το σπίτι της – «Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φελίσια Τσαλαπάτη
Φωτογραφία: Instagram/felicia_333

Στραβά ξεκίνησε η σημερινή (31/8) ημέρα για την Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία κλειδώθηκε ξυπόλυτη έξω από το σπίτι της. Η ψηφιακή δημιουργός περιέγραψε τα όσα έζησε, σε βίντεο που ανέβασε με την μορφή του Instagram story, το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η Φελίσια Τσαλαπάτη ανέφερε στην ανάρτησή της: «Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε το ότι δεν είμαστε όλοι πρωινοί τύποι. Το ότι ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων και το ξέρω, που ό,τι και να κάνω από μία ώρα και πριν θα το κάνω λάθος.

Σήμερα λοιπόν έβαλα ξυπνητήρι για να πάω να κάνω spinning. Σηκώθηκα και επειδή το ασανσέρ κάνει δύο μέρες να έρθει, λέω θα βγω να το καλέσω μέχρι να ξαναμπώ στο σπίτι να βάλω τα παπούτσια. Αμ δε…

Έκλεισε η πόρτα του σπιτιού και έμεινα εγώ απ’ έξω ξυπόλυτη! Ευτυχώς όμως κρατούσα το κινητό μου. Έτσι μπόρεσα να καλέσω 24ωρο κλειδαρά, ο οποίος ήρθε και μου άνοιξε».

Συνεχίζοντας, η ψηφιακή δημιουργός είπε ότι: «Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν αν δεν είχα το κινητό στα χέρια μου και έμενα ξυπόλυτη έξω από το σπίτι και έπρεπε να βγω στους δρόμους και να χτυπάω τα κουδούνια γειτόνων, μήπως μου δώσουν πρόσβαση στο τηλέφωνό τους, για να καλέσω και πάλι κλειδαρά, γιατί δεν θυμάμαι και κανέναν αριθμό απ’ έξω».

22:34 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

