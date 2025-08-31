Ιωάννα Μαλέσκου: Στην παραλία με την 2 ετών κόρη της – «Είμαστε κι εμείς που μαζεύουμε ακόμα καλοκαίρι»

Μπορεί σήμερα (31/8) να τελειώνει τυπικά το καλοκαίρι, ωστόσο ο καλός καιρός συνεχίζει να “οδηγεί” μεγάλο μέρος του κόσμου στις παραλίες. Ανάμεσά τους και η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία πριν από λίγες ώρες έκανε ένα νέο post στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Μάλιστα, στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, και ορισμένες φωτογραφίες της 2 ετών κόρης της.

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την Ιωάννα Μαλέσκου στην παραλία. Η παρουσιάστρια φοράει ένα μοβ μπικίνι, το οποίο έχει συνδυάσει με ένα ροζ καρό πουκάμισο.

Σε μερικές από τις φωτογραφίες, η Ιωάννα Μαλέσκου ποζάρει χαμογελαστή έχοντας στο πλευρό της το παιδί της. Η ευτυχισμένη μητέρα έχει καλύψει το προσωπάκι της κόρης της με μία καρδιά emoji.

«Είμαστε κι εμείς που μαζεύουμε ακόμα καλοκαίρι και όταν μας βγάζουν ωραίες φωτός δεν ξέρουμε ποιες να διαλέξουμε (και τις μπουμπουνάμε όλες σχεδόν). Και κάπως έτσι φτιάχνουμε αναμνήσεις», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μιλώντας για το πώς διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με το 2 ετών παιδί της, η παρουσιάστρια είχε εξηγήσει σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! πως: «Ναι, δεν την εκθέτω, αλλά δεν μπορώ να δείχνω ότι είμαι μόνη μου. Και μου αρέσει αυτό. Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω τίποτα και κανέναν, ούτε βέβαια το παιδάκι μου, για να το αξιοποιήσω επικοινωνιακά. Σε αυτή τη φάση το κρατάω πάντα προστατευμένο από τέτοιου είδους έκθεση. Είναι η δουλειά μου που έχει μόνιμα έναν προβολέα πάνω της, και δεν εννοώ κυριολεκτικά του πλατό. Αλλά δεν είναι η ζωή μου. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι για το οποίο να χτυπάω κάποια στιγμή το κεφάλι μου και να λέω “γιατί επέτρεψα να βγει αυτό;”. Το όποιο σχόλιο προκύψει θέλω να ξέρω ότι δεν το έχω προκαλέσει εγώ».

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιράζεται πράγματα από την προσωπική του ζωή, ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ζωή. Δηλαδή κάποιος που δεν με γνωρίζει προσωπικά δεν ξέρει πώς είναι η καθημερινότητά μου και δεν χρειάζεται να ξέρει. Μοιράζομαι τόσα όσα με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Δεν αφήνω ποτέ αιχμές για τα προσωπικά μου και πολλές φορές, όταν οι άλλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτά που λέω, δεν διαφωτίζω δικές μου πλευρές. Δεν θέλω να τροφοδοτώ την κλειδαρότρυπα», είχε συνεχίσει.