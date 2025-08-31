Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: «Με παίρνεις απ’ το χέρι και με πας όπου επιθυμεί η καρδιά μου» – Το μήνυμα για την επέτειό τους

Την επέτειό τους γιορτάζουν σήμερα (31/8) η Ευρυδίκη και ο σύζυγός της Μπομπ Κατσιώνης. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί από το 2016, ενώ στις 31 Αυγούστου του 2019 παντρεύτηκαν. Η γνωστή τραγουδίστρια το μεσημέρι της Κυριακής θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, εκφράζοντας την ευτυχία της για την κοινή της ζωή με τον άνθρωπό της.

Στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες τους, στις οποίες αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθουν.

Στη λεζάντα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις έχει γράψει: «Τα ταξίδια μας, τα γέλια μας, οι μουσικές, τα χρώματα, τα παιχνίδια μας, η ζωή μας… ΕΣΥ!

Η δύναμή μου και το όνειρο που ζω. Με παίρνεις απ’ το χέρι και με πας όπου επιθυμεί η καρδιά μου. Χαίρεσαι με τις χαρές μου σαν μικρό παιδί και μου δίνεις φτερά κάθε φορά που μελαγχολώ, που φοβάμαι, που λυγίζω.

10 χρόνια μαζί. Σε όλα μαζί. Στα όνειρα, στις χαρές, στις προκλήσεις. Στα όμορφα που μοιραστήκαμε και σε όσα μας περιμένουν να ζήσουμε, να εξερευνήσουμε, να γιορτάσουμε, να γευτούμε… σε όλα αυτά που αγαπάμε! Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki (@evridikiofficial)

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή το 2024, η Ευρυδίκη είχε αναφέρει πως: «Ο σύζυγός μου ήταν θαυμαστής μου και έτσι γνωριστήκαμε. Επειδή έχουμε μία σχετική διαφορά ηλικίας, κάποια χρόνια… Όταν ας πούμε εγώ ξεκινούσα τη καριέρα μου και έκανα τους πρώτους μου δίσκους, ο Μπομπ ήταν στην εφηβεία, ήταν 15 ετών. Άρα ήμουν η αγαπημένη του Ελληνίδα τραγουδίστρια και το έλεγε από τότε, ότι κάποια μέρα θα με παντρευτεί. Και το έκανε!».