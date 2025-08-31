Ρένα Μόρφη: «Έπαθα σοκ, ρωτώ πάντα αν έχω τη συγκατάθεσή της» – Όσα εξομολογήθηκε για την κόρη της

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στην Δάφνη Καραβοκύρη σε vidcast για την απόφασή της να κρατά την κόρη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εξήγησε γιατί αποφεύγει να δημοσιεύει φωτογραφίες της μικρής στα social media, αλλά και για ποιο λόγο δεν αποκαλύπτει το όνομά της.

«Ρωτάω πάντα αν έχω τη συγκατάθεσή της»

«Δεν έχω ρωτήσει αν θέλει να πω (δημόσια) το όνομά της… Πέρσι, πάω να τη βγάλω φωτογραφία και μου έκανε νόημα με το χέρι της να σταματήσω. Έπαθα σοκ και λέω: «Περίμενε, αυτό το παιδί αισθάνεται ότι είναι μια ιδιωτική του στιγμή και την ενοχλεί». Από τότε εννοείται τη ρωτάω πάντα αν έχω τη συγκατάθεσή της».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε:«Πιστεύω ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα από την οθόνη θα έχουν απέχθεια για αυτό το πράγμα… Δεν έχουμε τη συγκατάθεσή τους να τα εκθέτουμε για λίγα likes. Θα περιμένω να εκφραστεί η ίδια όπως θέλει».

