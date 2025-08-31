Zέτα Μακρυπούλια: «Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε» – Η φωτογραφία που ανέβασε από τους Αρκιούς

Enikos Newsroom

lifestyle

Ζέτα Μακρυπούλια

Η Ζέτα Μακρυπούλια φαίνεται πως έχει βρει τον ιδανικό τρόπο να απολαμβάνει το καλοκαίρι και να γεμίζει της μπαταρίες της πριν από την επιστροφή της στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.  Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τη χαλαρή βόλτα της με σκάφος στους Αρκιούς, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ αγαπά τη θάλασσα και τις στιγμές ηρεμίας που της προσφέρει.

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε χαρακτηριστικά κάτω από το βίντεο της: «Τελική ευθεία διακοπών. Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε!». Η σχέση της με τη θάλασσα δεν είναι απλά μια καλοκαιρινή απόδραση, αλλά το μυστικό της για να μειώνει το στρες και να βρίσκει ισορροπία μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα.

Το καλοκαίρι για τη Ζέτα Μακρυπούλια αποτελεί μία πολύτιμη περίοδο ανανέωσης, γεμάτη από ξεκούραση, ταξίδια και όμορφες εμπειρίες. Με δημιουργικότητα και αίσθηση ελευθερίας, η παρουσιάστρια φαίνεται να αξιοποιεί κάθε στιγμή για να γεμίσει τις «μπαταρίες» της, έτσι ώστε να επιστρέψει ανανεωμένη και έτοιμη για τα νέα επαγγελματικά της βήματα

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

