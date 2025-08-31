Ντόναλντ Τραμπ: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει» – Η αινιγματική ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου

Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε στο κοινωνικό δίκτυο «Truth Social» ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέθεσε σύνδεσμο σε δημοσίευση τρίτου, με μια φωτογραφία του ίδιου.

Η λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται».

Η σύντομη αυτή φράση άφησε πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ.

Στη φωτογραφία, η Γη φαίνεται πίσω από το κεφάλι του Τραμπ, με το περίγραμμά της να φωτίζεται έντονα, θυμίζοντας ήλιο ή φλόγα. Η επιλογή της εικόνας ενισχύει τον μυστηριώδη τόνο της ανάρτησης.