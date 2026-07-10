Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης μάς ρωτά επίμονα πόσο κοστίζει η πρότασή μας για τη 13η σύνταξη, γιατί μάλλον έχασε αυτό το… επεισόδιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε βίντεο στο TikTok με ένα από τα δημοφιλή trend του, το #netflixdocumentary, απαντώντας σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, για το οποίο ρωτήθηκε επιτακτικά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν για την ακρίβεια στη Βουλή.

Στο βίντεο παίζει απόσπασμα από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση του κόμματος το βράδυ της Πέμπτης. «Η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατ. ευρώ» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του.

«Κοστολογημένο. Τεκμηριωμένο. Και πάνω από όλα δίκαιο. Όπως λέει ότι δεν ξέρουμε μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ποτέ την 13η σύνταξη» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε το βίντεο: