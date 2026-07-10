Marfin: Την Τρίτη οι απολογίες των 2 συλληφθέντων – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει έπειτα από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

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Πώς έφτασε στις συλλήψεις το ελληνικό FBI – Το ανώνυμο email που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης

Ένα ανώνυμο email με πληροφορίες, το οποίο εστάλη στο «ελληνικό FBI», άνοιξε ξανά τον φάκελο για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin το 2010.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι αρχές έκριναν τη συγκεκριμένη πληροφορία ως ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση τόσο του υλικού της αρχικής δικογραφίας, όσο και άλλων φακέλων στους οποίους υπήρχε εμπλοκή ή οποιαδήποτε αναφορά στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Κλειδί» τα κοινά χαρακτηριστικά

Μέσα από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι τρία άτομα που εμπλέκονται σε άλλη, ανεξάρτητη δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin), έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης και άλλα) -με τους δράστες του εμπρησμού στην τράπεζα Marfin, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια ώστε να ανασυρθεί η υπόθεση και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στην Αθήνα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα, 46 ετών, η οποία είχε φύγει πριν από αρκετά χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Το ένταλμα θα μετατραπεί σε διεθνές και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες είναι πολύ γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ η 46χρονη έχει αποστασιοποιηθεί. Για τον έναν 42χρονο γίνονται έρευνες σε Άνω Λιόσια και Χαλάνδρι, ενώ για τον έτερο συλληφθέντα οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην Κυψέλη.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τη σύστασή της, βρίσκεται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να φτάσει στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων, ύστερα από ενδελεχή έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησαν ακόμη και ψηφιακά πειστήρια από ξένους δημοσιογράφους που είχαν καλύψει τα επεισόδια τότε.

Ξέσπασε η Μαρία Καραγιάννη που είχε βγει στο μπαλκόνι να σωθεί από τις φλόγες

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή» δήλωσε με τρεμάμενη φωνή η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας της Marfin, που πριν από 16 χρόνια βγήκε στο μπαλκόνι του κτιρίου της τράπεζας για να σωθεί από τις φλόγες. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καραγιάννη ήταν το τελευταίο άτομο που έβγαλαν οι πυροσβέστες από το φλεγόμενο κτίριο.

Μιλώντας για τις νέες συλλήψεις που ανακοίνωσε η αστυνομία για την υπόθεση, τόνισε ότι πως ελπίζει αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι πραγματικοί δράστες και τονίζει ότι πρέπει να πληρώσουν γιατί «είναι εγκληματίες και δολοφόνοι».

«Είμαι πολύ ταραγμένη, έχω τρέμουλο. Αν πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι, επανέρχεται όλο το μακελειό. Είναι και θυμός, είναι και φόβος, είναι και απόγνωση, είναι και απελπισία, που τόσα χρόνια αυτή η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα και μακάρι να μην είναι μόνο φήμη και να είναι οι πραγματικοί δράστες», δήλωσε στο Star.

«Οι αρμόδιοι της αστυνομίας να μην μας δουλεύουν για μια ακόμη φορά, γιατί το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Επιτέλους να βρεθούν, δεν θέλω να είναι ελεύθεροι και να ζουν τη ζωούλα τους. Αυτοί που κάνουν εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται», συνέχισε.

«Για τους τρεις ανθρώπους που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για να τους σώσουμε, γιατί τρέχαμε σαν τρελοί… Εκείνη την ώρα από την αγωνία, δεν σκέφτεσαι ψύχραιμα, σου φεύγει το μυαλό. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι να ζεις επιθανάτια πιθανότητα. Λες “πόσες ανάσες, δεν έχω άλλες ανάσες, κόλλησε ο λαιμός, δεν βλέπω απέναντι, κλαίνε τα μάτια μου”. Αυτά δεν σβήνουν. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ακούω τον συναγερμό του κτιρίου όταν μας κάνουν άσκηση και τρελαίνομαι. Έχει αλλάξει η ζωή μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή»

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν μεγάλη ταραχή. Αλλά και επιφύλαξη, για το αν θα είναι αυτοί τελικά οι πραγματικοί δράστες. Γιατί τα γεγονότα του παρελθόντος μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι επιφυλακτικά, και λίγο και ενίοτε και συνωμοσιολογικά. Εγώ αυτό που θέλω, είναι να δω απτές αποδείξεις από τα σώματα δίωξης, τα αρμόδια, ότι είναι οι πραγματικοί δράστες» είπε η κ. Καραγιάννη σε δήλωσή της στο Mega.

«Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή. Δεν γίνεται αυτό που λέω βέβαια… Άλλα είναι αυτή η επιθυμία μου. Γιατί το άδικο και ο πόνος και η απόγνωση και ο θυμός, αυτά με κάνουν να σκεφτώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διάθεση αυτή του ανθρώπου να θέλει να σκοτώσει, να αφανίσει άνθρωπο. Γιατί το ξέρανε. Όταν έσπασαν τη τζαμαρία, τους λέγαμε “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα!”. Ναι, θα ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα πλάσματα που προκάλεσαν αυτό το κακό» συμπλήρωσε.

Και επισήμανε: «Είναι δολοφόνοι, Είναι εγκληματίες, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω κάτι άλλο, ούτε κάτι λιγότερο. Και θέλω να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ό,τι λέει ο νόμος. Να δικαστούν και να φυλακιστούν. Γιατί στέρησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους με τον πιο απαίσιο, τον πιο απάνθρωπο τρόπο».

«Για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια»

Η κ. Καραγιάννη, μιλώντας ζωντανά στο Live News, επισήμανε πως οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι βρισκόντουσαν άνθρωποι μέσα στην τράπεζα.

«Οι συνάδελφοί μου φώναζαν “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα”. Τους άκουγαν να ουρλιάζουν αλλά παρόλα αυτά τα πράγματα πήραν την εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Ήμασταν 23 μέσα στην τράπεζα, εγώ ήμουν στο υπόγειο. Όταν άκουσα τζάμια να κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Μετά προσπάθησαν να καλέσω το 166 αλλά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική συσκευή του υπογείου. Επειδή είχαμε ζήσει και άλλες επιθέσεις, έψαχνα σαν τρελή να πάω ψηλά για να σωθώ. Δεν έβλεπα τίποτα από τον καπνό. Για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια».

«Είναι μια δικαίωση, είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό» – Τι λέει δικηγόρος οικογενειών θυμάτων για τις συλλήψεις

Για ανακούφιση και δικαίωση κάνει λόγο ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπούσε οικογένειες των θυμάτων της Marfin, αναφερόμενος στις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν 16 χρόνια μετά την εμπρηστική επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών στην Αθήνα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και μία 46χρονη, η οποία είχε φύγει πριν από αρκετά χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Το ένταλμα θα μετατραπεί σε διεθνές και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

«Είναι μια ανακούφιση, μια δικαίωση»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24, ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής είπε αρχικά πως «είναι πράγματι μια ανακούφιση. Μια δικαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Είναι δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη».

«Υπό αυτή την έννοια, είναι και μεγαλύτερη δικαίωση για τα θύματα και για αυτούς που κινδύνευσαν να χαθούν και άλλαξαν οι ζωές τους. Αναμένω, με έναν δισταγμό αν θέλετε, τις επίσημες ανακοινώσεις των αστυνομικών Αρχών για να πιστοποιήσω πράγματι ότι ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες», πρόσθεσε ο κ. Κονταξής.

Ερωτηθείς σχετικά, υπογράμμισε ότι «είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, λόγω της καταστροφής καμερών κλπ. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό».

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Χρυσοχοΐδης: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, πάντα νικάει στο τέλος»

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

«Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια της νεοσύστατης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, στις Μοίρες.

«Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.