Θεσσαλονίκη: «Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα στο αεροπλάνο» – Όσα είπε η σύζυγος του επιβάτη που τραυματίστηκε στην πτήση της Ryanair

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Συναγερμός σήμανε σε πρωινή πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους και ένας 61χρονος επιβάτης κινδύνευσε να βρεθεί στο κενό, έπειτα από την απότομη αποσυμπίεση της καμπίνας.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Ο 61χρονος και οι επιβάτες που συνέβαλαν στη διάσωσή του μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Live News η σύζυγος του επιβάτη, η οποία καθόταν δίπλα του, το μισό σώμα του βρέθηκε έξω από το αεροσκάφος μετά τη θραύση του παραθύρου. Η ίδια και δύο ακόμη επιβάτες τον κράτησαν και τον τράβηξαν προς το εσωτερικό της καμπίνας.

Η μαρτυρία της συζύγου του 61χρονου

«Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Όλοι έκλαιγαν, υπήρχε πανικός. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές».

Οι επιβάτες φορούσαν τις μάσκες οξυγόνου και προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ ορισμένοι κατέγραφαν με τα κινητά τους όσα συνέβαιναν μέσα στην καμπίνα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο περίπου 30 με 40 λεπτά πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι επιβάτες άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και αμέσως μετά έσπασε ένα από τα παράθυρα.

«Ήμασταν για 30-40 λεπτά στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς, την ώρα της πτήσης φορούσε τη ζώνη και βγήκε το μισό σώμα του έξω. Του βγήκε η μπλούζα, έπεσαν οι μάσκες, κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όλοι έκλαιγαν», ανέφερε η σύζυγός του.

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Η βλάβη και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το περιστατικό προκλήθηκε από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Τμήμα του κινητήρα φέρεται να αποκολλήθηκε, ενώ θραύσματα χτύπησαν και έσπασαν το παράθυρο.

Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση στην καμπίνα, με αποτέλεσμα ο 61χρονος, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, να βρεθεί με το μισό σώμα του έξω από το αεροσκάφος.

«Εγώ και η συνεπιβάτιδά μου τον πιάσαμε και τον κρατούσαμε. Ευτυχώς, μετά ήρθε από το διπλανό κάθισμα ένας κύριος και του κρατούσαμε το χέρι, ενώ το μισό σώμα του ήταν έξω από το παράθυρο».

Η ζώνη ασφαλείας που φορούσε ο επιβάτης και η άμεση αντίδραση της συζύγου του και δύο ακόμη ατόμων αποδείχθηκαν καθοριστικές.

«Σε ένα δευτερόλεπτο έσπασε. Όπως πετούσαμε, έσπασε το τζάμι και από την πίεση βγήκε έξω το μισό του σώμα. Έπεσαν όλα κάτω».

Ο κυβερνήτης ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παράλληλα, οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση και να καθησυχάσουν τους επιβάτες.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η βλάβη.