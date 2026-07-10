Τουρκία – Φιντάν: «Ελπίζω ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα στο πρόγραμμα F-35»

Την προσδοκία της Τουρκίας για επίλυση των ζητημάτων που συνδέονται με τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα εργάζεται διπλωματικά για την άρση των περιορισμών που επηρεάζουν την αμυντική της βιομηχανία.

Ο Φιντάν, σε συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι TRT, αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, στο ζήτημα των F-35, στις πιέσεις από λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και στον ρόλο που, όπως υποστήριξε, διαδραματίζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Άγκυρα θεωρεί πως οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, αναφερόμενος ειδικά στα F-35 και στις κυρώσεις CAATSA.

«Η προσδοκία μας από την αρχή είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων. Αυτά δεν πρέπει να είναι πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Φυσικά, τεχνικά οι εταιρείες, οι θεσμοί, μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν στις συναλλαγές τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και το Κογκρέσο, το κοινοβούλιο, δεν πρέπει να διαδραματίζουν έναν παρεμποδιστικό ρόλο μεταξύ συμμάχων».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια έντονες διπλωματικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις ΗΠΑ για την άρση των περιορισμών.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι τα περισσότερα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο, ωστόσο παραμένουν δύο βασικά θέματα που απαιτούν πολιτικές και νομοθετικές λύσεις: οι κυρώσεις CAATSA και η υπόθεση των F-35.

«Στην Αμερική, στα θέματα που μπορούν να ληφθούν με διοικητικές αποφάσεις, ευτυχώς το πρόβλημα έχει πλέον ξεπεραστεί. Όμως υπάρχουν ένα ή δύο ζητήματα που συνδέονται με νόμους: η CAATSA είναι ένα από αυτά και το θέμα των F-35 είναι επίσης ένα από αυτά».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους συμμάχους της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.

«Όταν κοιτάζουμε την τουρκική αμυντική βιομηχανία, βλέπουμε ότι δεν επικεντρωνόμαστε σε μικρά και μεσαία αμυντικά μέσα, αλλά σε τεχνολογίες και όπλα πολύ υψηλής στρατηγικής σημασίας, όπως συστήματα αεράμυνας, πυραυλικά συστήματα, μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεργαλεία. Το γεγονός ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο συλλογικό πλαίσιο μειώνει ουσιαστικά το οικονομικό βάρος και αυξάνει την αμυντική αντοχή».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων ενισχύει συνολικά το ΝΑΤΟ.