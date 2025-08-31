Μαίρη Συνατσάκη: «Είμαι ταυτόχρονα κουρέλι και τρισευτυχισμένη…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα με «άρωμα» καλοκαιριού

Πολλοί είναι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που σήμερα (31/8) αποχαιρετούν το φετινό καλοκαίρι, κάνοντας αναρτήσεις στα προφίλ τους. Η Μαίρη Συνατσάκη με μία τρυφερή και ταυτόχρονα συγκινητική δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, περιέγραψε το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που περνάει τον χρόνο της στην θάλασσα από τότε που έγινε μητέρα, αναφέρθηκε στην πτυχή της γονεϊκότητας που δεν έχει συνηθίσει και εξέφρασε την λατρεία της προς την σχεδόν 3 ετών Ολίβια, που της έχει αλλάξει την ζωή, από την στιγμή που ήρθε στον κόσμο.

Η Μαίρη Συνατσάκη δημοσίευσε δύο καλοκαιρινές φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί η κόρη της, και έγραψε στη λεζάντα: «Κι έτσι, κάπως έτσι, ξαναμπήκα στη θάλασσα… μαζί της.

Έχω ξεχάσει πως είναι να πηγαίνεις θάλασσα και να αράζεις, να χαζεύεις, να διαβάζεις, να κάνεις σου-σου με τους φίλους σου. Έχω μάθει όμως να φτιάχνω τέλεια εξοπλισμένη τσάντα μπάνιου για νήπια, πυργάκια και σνακ!

Μου έχει λείψει η παλιά συνθήκη της θάλασσας και ξέρω ότι όταν μεγαλώσει η μικρή και μου ξαναπροκύψει θα μου λείπει η τωρινή. Είμαι ταυτόχρονα κουρέλι και τρισευτυχισμένη κι αυτή είναι μια παράνοια που ακόμη δεν έχω συνηθίσει στη γονεϊκότητα.

Ωδή λοιπόν σε αυτόν τον Αύγουστο που είχε μπάνια 08:00 με 11:00, μόνο παιδικά θεατρικά σε θερινούς κινηματογράφους κι αυτό το αλμυρό πιτσίνι που λατρεύω ασταμάτητα όλο και περισσότερο».