Μαίρη Συνατσάκη: Η νέα μετακόμιση με την οικογένειά της – «Όχι πάλι ρε παιδιά… ΕΛΕΟΣ»

Η ώρα της… μετακόμισης ήρθε για τη Μαίρη Συνατσάκη που, όπως ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλάζει σπίτι.

Η γνωστή παρουσιάστρια με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια, είναι σε διαδικασία… πακεταρίσματος για να μεταφερθούν στη νέα τους στέγη.

Όμως, όλα δείχνουν ότι η Μαίρη Συνατσάκη, μάλλον έχει κουραστεί από τις μετακομίσεις και αυτό αποτυπώθηκε σε σχετική ανάρτηση που έκανε.

Η ίδια, όμως, έχει αλλάξει πολλά σπίτια τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει γίνει αστεία, και έτσι δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, με τα πράγματά της μαζεμένα σε κούτες, έγραψε στην λεζάντα: «Όχι πάλι ρε παιδιά….. Ε Λ Ε Ο Σ».