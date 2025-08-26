Μέση Ανατολή: Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο των IDF για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι ζήτησε από τη στρατιωτική δικαιοσύνη να ασκήσει δίωξη σε βάρος ενός στρατηγού, τον οποίο κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το αίτημα αυτό διατυπώνεται λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο έκαναν ευρεία αναφορά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπου ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, στην οποία υπάγεται το κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος από το 1967, ζήτησε απαγόρευση κυκλοφορίας και περικύκλωση των παλαιστινιακών χωριών.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με αυτό το αίτημα, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Διενέργεια έρευνας για τον υποστράτηγο

Σε επιστολή προς τη στρατιωτική γενική εισαγγελέα, η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τον υποστράτηγο, επικαλούμενη σχόλια και ενέργειες τα οποία, σύμφωνα με την οργάνωση, αποτελούν συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων.

«Σας ζητάμε να διατάξετε την έναρξη διενέργειας έρευνας σε βάρος του υποστράτηγου Μπλουθ ως ύποπτου για εγκλήματα πολέμου», έγραψε η ACRI στην επιστολή που έχει ημερομηνία της Κυριακής.

Στο βίντεο, ο υποστράτηγος Μπλουθ αναφέρεται στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από το χωριό αλ Μουγαγίρ, στην κεντρική Δυτική Όχθη, ο οποίος κατηγορείται από τον στρατό ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση».

«Κάθε (παλαιστινιακό) χωριό και κάθε εχθρός (…) θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», δηλώνει, προσθέτοντας ότι τα χωριά των Παλαιστινίων δραστών θα μπορούσαν να περικυκλωθούν, να επιβληθεί σε αυτά απαγόρευση κυκλοφορίας ή να γίνουν εκεί επιχειρήσεις «αναδιαμόρφωσης του τοπίου».

Ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα

Υπό την προστασία στρατιωτών, ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα, ανάμεσά τους πολλά ελαιόδεντρα, στο αλ-Μουγαγίρ την Κυριακή. Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός εξήγησε ότι είχε “καθαρίσει” ένα μέρος των εδαφών έπειτα από μια “σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονταν από αυτό το χωριό”, και πρόσθεσε ότι η βλάστηση “εμπόδιζε τον εντοπισμό εχθρικών κινήσεων”.

Η ACRI κατηγορεί τον στρατό ότι έκοψε τα δέντρα για να επιβάλει «συλλογική τιμωρία» στους Παλαιστίνιους του αλ-Μουγαγίρ.

«Εδώ και μήνες, όλα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Όχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά. Μερικές φορές ο στρατός είναι ενήμερος και μερικές φορές συμμετέχει σε αυτά, αλλά δεν αναγνωρίζει δημόσια κάθε μέρα ότι συμμετέχει και καυχιέται γι’ αυτό», γράφει η οργάνωση στην επιστολή της.

Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι δεν επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ είχε δεχτεί επικρίσεις τους τελευταίους μήνες από ριζοσπαστικές ομάδες εποίκων γιατί καταδίκασε βιαιότητες που διέπραξαν οι τελευταίοι. Γεννημένος σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη, ο Μπλουθ είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως στρατιωτικός σύνδεσμος στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

