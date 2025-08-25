Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απροκάλυπτη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – «Μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου σε πολλά μέτωπα»

Η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε μεταξύ άλλων πέντε δημοσιογράφους του Associated Press, του Reuters, του NBC και του Al Jazeera, αποτελεί μια ενδεχόμενη κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σχολιάζει ο Guardian.

Το πλήγμα στο νοσοκομείο την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 ήταν μια από τις πιο φονικές επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης στη σύγκρουση στη Γάζα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί δημοσιογράφοι και ιατρικό προσωπικό.

Ο διπλός τρόπος χτυπήματος -με ένα δεύτερο χτύπημα που στόχευε όσους έτρεξαν να βοηθήσουν τα θύματα της πρώτης επίθεσης αύξησε τις απώλειες και προκάλεσε ευρεία καταδίκη. Επιπλέον υποδηλώνει ότι η δολοφονία αμάχων, διασωστών και δημοσιογράφων ήταν σκόπιμη και όχι λάθος, όπως ισχυρίστηκε ο Ντενιάχου, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Όσοι καταγγέλλουν την επίθεση υποστηρίζουν ότι αποτελεί παράδειγμα ενός ευρύτερου μοντέλου ατιμωρησίας των επιθέσεων κατά ιατρικών χώρων και της ελευθερίας του Τύπου – φαινόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι η υγειονομική υποδομή της Γάζας κρέμεται από μια κλωστή. Όλες οι κατηγορίες των θυμάτων, άμαχοι, διασώστες και δημοσιογράφοι τυγχάνουν προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πολιτική του Ισραηλινού Στρατού

Ενώ οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη σκοτώσει περίπου 200 δημοσιογράφους στον πόλεμο της Γάζας, έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος αμάχων ήταν λάθος, η πραγματικότητα είναι ότι η επίθεση μοιάζει μοιάζει με πολιτική του στρατού και όχι με σφάλμα.

Η στοχοποίηση ενός λειτουργικού νοσοκομείου, δημοσιογράφων και διασωστών, πολιτών που ήδη νοσηλεύονταν – θα μπορούσε από μόνο του να επισύρει κατηγορίες για έγκλημα πολέμου. Συνολικά, δείχνει κάτι πολύ πιο σκοτεινό· ένα «φρικιαστικό» περιστατικό, όπως το χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Εκτός από τους 20 νεκρούς στις επιθέσεις, άλλοι 50 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που ήδη βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ενώ ο λαός της Γάζας λιμοκτονεί, η ήδη περιορισμένη πρόσβασή του στην υγειονομική περίθαλψη υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από τις συνεχείς επιθέσεις», έγραψε ο Γκεμπρεγέσους στο X. «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Κατάπαυση του πυρός τώρα!»

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασανί, δήλωσε: «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να συγκλονίσει τον κόσμο – όχι να τον αφήσει σε άναυδη σιωπή αλλά να τον οδηγήσει σε δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Τα νοσοκομεία δεν είναι στόχος.»

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό στο παρελθόν. Όμως η απερίσκεπτη διπλή επίθεση, κατά την οποία ο IDF πλήττει ξανά έναν χώρο καθώς καταφθάνουν διασώστες και άλλοι πολίτες, είναι – σύμφωνα με επικριτές – μια ολοένα και πιο συνηθισμένη τακτική.

Κοινή έρευνα από το ισραηλινό +972 Magazine και το Local Call ανέφερε ότι οι IDF πραγματοποιούν πλέον συστηματικά πρόσθετες επιθέσεις στην περιοχή μιας αρχικής επίθεσης, σκοτώνοντας σκόπιμα διασώστες και άλλους που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Αν υπάρχει χτύπημα σε έναν ανώτερο διοικητή, θα ακολουθήσει άλλο ένα για να αποτραπούν οι προσπάθειες διάσωσης», είπε μια από τις πηγές του +972 η οποία βρισκόταν σε ισραηλινό κέντρο σχεδιασμού επιθέσεων. «Πρώτοι ανταποκριτές, ομάδες διάσωσης – τους σκοτώνουν. Χτυπούν ξανά, πάνω τους.»

Το γνωστό μοτίβο με τον φόνο του Ανάς αλ-Σαρίφ

Παρά το γεγονός ότι ο IDF δήλωσε πως ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του «σε καμία περίπτωση δεν στοχεύουν δημοσιογράφους», οι δημόσιες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων αποκαλύπτουν το αντίθετο. Ο ισχυρισμός διαψεύδεται άμεσα από την ίδια την ανακοίνωση του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Ανάς αλ-Σαρίφ, γνωστού δημοσιογράφου του Al Jazeera, και τεσσάρων συναδέλφων του – ξανά μέσα στον χώρο νοσοκομείου – νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ισχυρίστηκε χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Σαρίφ ήταν μέλος πυρήνα της Χαμάς.

Όπως δήλωσε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) μετά τη δολοφονία του Σαρίφ από το Ισραήλ: «Ο IDF έχει προβάλλει ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους που σκότωσε σκόπιμα στη Γάζα ήταν τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη του Al Jazeera – ο Χάμζα αλ-Ντάχντουχ, ο Ισμαήλ αλ-Γκουλ, ο Ράμι αλ-Ρεφί και ο Χουσάμ Σαμπάτ. Η CPJ κατατάσσει τέτοιες περιπτώσεις ως δολοφονίες.»

Πράγματι, πριν από τον θάνατο του Σαρίφ, η CPJ είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι η ζωή του διέτρεχε κίνδυνο, μετά από αξιόπιστες απειλές που εκτόξευσε ονομαστικά εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Μας ανησυχούν βαθύτατα οι επανειλημμένες απειλές του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραέι κατά του ανταποκριτή του Al Jazeera στη Γάζα, Ανάς αλ-Σαρίφ, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να τον προστατεύσει», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κουντάχ.

Γιατί οι δημοσιογράφοι σκοτώνονται στα νοσοκομεία

Και είναι σημαντικό ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει δημοσιογράφους κοντά σε νοσοκομεία. Από την αρχή του πολέμου, οι δημοσιογράφοι συχνά μένουν κοντά σε νοσοκομεία με την ελπίδα ότι μπορεί να προσφέρουν έναν βαθμό προστασίας, και επειδή εκεί υπάρχει συνήθως λίγη ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσουν τα τηλέφωνα και τον εξοπλισμό τους.

Για ορισμένα ανώτερα στελέχη του ΟΗΕ, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις επιθέσεις είναι ότι το Ισραήλ σκοτώνει τους μόνους διαθέσιμους μάρτυρες της λιμοκτονίας που έχει επιβάλει στη Γάζα μέσω των πολιτικών του.

Αυτό είπε την Δευτέρα ήταν και ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, Φιλίπ Λαζαρινί, ο οποίος καταδίκασε την «σοκαριστική» παγκόσμια αδράνεια απέναντι στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «σιωπά τις τελευταίες εναπομείνασες φωνές που αναφέρουν για παιδιά που πεθαίνουν σιωπηλά μέσα σε λιμό».

Το ίδιο συναίσθημα επανέλαβε με τον πιο έντονο τρόπο ο συντονιστής εκτάκτου ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, Ζερόμ Γκριμό, θρηνώντας τον θάνατο της δημοσιογράφου Μαριάμ Ντάγκα, η οποία είχε συνεργαστεί με την ανθρωπιστική οργάνωση.

«Τους τελευταίους 22 μήνες, βλέπουμε τις υγειονομικές εγκαταστάσεις να ισοπεδώνονται, τους δημοσιογράφους να φιμώνονται και τους υγειονομικούς να θάβονται κάτω από τα ερείπια από τις ισραηλινές δυνάμεις. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, οι μόνοι μάρτυρες της γενοκτονικής του εκστρατείας στοχοποιούνται εσκεμμένα. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα.»