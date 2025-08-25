Γάζα: Παραδέχτηκε το Ισραήλ το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ – Στους 20 οι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι διενήργησε, σήμερα, Δευτέρα, επίθεση στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, στη Γάζα. Στην ανακοίνωση του στρατού σημειώνεται ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: “Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF”.

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το αμερικανικό Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

“Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ”, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε και αυτό σοκ και τη θλίψη που προκάλεσε ο θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

Η Ένωση Ξένου Τύπου

Η Ένωση Ξένου Τύπου δήλωσε “εξοργισμένη και σοκαρισμένη” μετά τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων σε ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ, στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, νωρίτερα σήμερα.

“Μια ομάδα δημοσιογράφων από πολλά μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία – συμπεριλαμβανομένων των Reuters, AP και Al Jazeera – σκοτώθηκαν στα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα”, αναφέρει η FPA, η οποία εκπροσωπεί δημοσιογράφους που εργάζονται για διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

“Πρόκειται για μια από τις πιο θανατηφόρες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που εργάζονται για διεθνή μέσα ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα”, αναφέρει. “Τα χτυπήματα αυτά έπληξαν την εξωτερική σκάλα του νοσοκομείου, όπου συχνά σταθμεύουν δημοσιογράφοι με την κάμερά τους”, αναφέρει η FPA, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε “χωρίς προειδοποίηση”.

Η οργάνωση απαιτεί εξηγήσεις από τις IDF και το γραφείο του πρωθυπουργού και τον τερματισμό της “απεχθούς πρακτικής του Ισραήλ να στοχοποιεί δημοσιογράφους”. “Αυτό έχει συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό.

Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ χωρίς αιτιολόγηση”, αναφέρει, προσθέτοντας έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες: “Κάντε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε τους συναδέλφους μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας”.