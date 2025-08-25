ΗΠΑ: Τρολάρισμα χωρίς έλεος για τον τηλεοπτικό «Σούπερμαν» που κατάχθηκε στην ICE – Βίντεο από δοκιμασίες εκπαίδευσης ξεσήκωσαν ειρωνικά σχόλια

Ο Ντιν Κέιν, ο ηθοποιός που έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ενσαρκώνοντας τον τηλεοπτικό Σούπερμαν στη σειρά «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» (Λόις & Κλάρκ), έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις ΗΠΑ, ενώ οι χρήστες των social media τον «τρολάρουν» επειδή δυσκολεύτηκε -εμφανώς- να ολοκληρώσει τις απαιτητικές ασκήσεις.

Ο 59χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι γίνεται «επίτιμος» αξιωματικός της ICE, προκειμένου –όπως είπε– να βοηθήσει στην ενίσχυση της στρατολόγησης νέων στελεχών.

Acting ICE Director Todd Lyons met with former “Lois and Clark” actor Dean Cain, who played Superman. Cain stepped up as an honorary ICE officer and will become a credentialed officer joining the ranks of our real-life ICE heroes after he completes training. pic.twitter.com/h36E514RHN — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 24, 2025



«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, νομίζουν ότι η ICE είναι αυτή η απαίσια, σκοτεινή ομάδα, ενώ δεν είναι – είναι φανταστικοί άνθρωποι», τόνισε, προσθέτοντας ότι «στέκομαι στο πλευρό των δυνάμεων επιβολής του νόμου».

Βίντεο που μετέδωσε το Fox News τον δείχνει να δυσκολεύεται να περάσει ένα τείχος και να σέρνεται μέσα από ένα βαρέλι, ενώ σε άλλο σημείο κουβαλούσε μια κούκλα προσομοίωσης και συμμετείχε σε ασκήσεις σκοποβολής μαζί με τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς.

Ειρωνικά σχόλια

Η εικόνα του προκάλεσε πλήθος ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το βίντεο το έβαλαν σε αργή κίνηση;» διερωτήθηκε ένας χρήστης.

«Ουσιαστικά, όταν οι πολίτες αρχίσουν να αντιστέκονται, η ICE είναι χαμένη», σχολίασε ένας δεύτερος.

«Χαίρομαι που θέλει να βοηθήσει αλλά μάλλον δεν είναι ο καλύτερος υποψήφιος», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Άλλοι χαρακτήρισαν το εμπόδιο «παιδική χαρά» και «εντελώς ντροπιαστικό» για τον Κέιν.

Θέλει «να βοηθήσει να σωθεί η Αμερική»

Παρά τις αντιδράσεις, η ICE προώθησε το βίντεο συνοδεύοντάς το με ένα link για αιτήσεις νέων υποψηφίων, υποσχόμενη μπόνους έως και 50.000 δολάρια, αποπληρωμή φοιτητικού δανείου 60.000 δολαρίων και μισθολογικό επίδομα 25%.

TV’s former “man of steel” Dean Cain runs through the obstacle course during training to become an ICE officer at the Federal Law Enforcement Training Center in Georgia.

https://t.co/R6CcwFbFgD pic.twitter.com/tenSTvp1oY — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 23, 2025



Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχτηκε, ο Κέιν δήλωσε: «Αυτό για το οποίο με κοροϊδεύετε είναι το ότι στέκομαι στο πλευρό της ομοσπονδιακής επιβολής του νόμου και των Αμερικανών πολιτών. Αν θέλετε να με κοροϊδέψετε γι’ αυτό, κάντε το».

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ο ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει ότι θέλει «να βοηθήσει να σωθεί η Αμερική», ανακοινώνοντας πως θα ενταχθεί στην ICE «το συντομότερο δυνατό», καθώς υποστήριξε ανοιχτά την πολιτική Τραμπ για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025



«Είμαι ορκισμένος αξιωματικός επιβολής του νόμου, όπως και κινηματογραφιστής, και ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να σταθώ δίπλα στους διασώστες μας ώστε να συμβάλω στην ασφάλεια όλων των Αμερικανών, όχι απλώς να μιλάω γι’ αυτό. Έτσι κατατάχθηκα», είχε δηλώσει στην αρχική του ανακοίνωση.

«Αν θέλετε να βοηθήσετε να σωθεί η Αμερική, η ICE συλλαμβάνει τους χειρότερους από τους χειρότερους και τους απομακρύνει από τους δρόμους της χώρας. Χρειάζονται τη βοήθειά σας, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, για να προστατεύσουμε την πατρίδα για τις οικογένειες. Εγγραφείτε σήμερα αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί σας έχουμε ανάγκη», πρόσθεσε.

Ο Κέιν υπογράμμισε ακόμη ότι επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, η ICE συνέλαβε «εκατοντάδες χιλιάδες εγκληματίες, ανάμεσά τους τρομοκράτες, βιαστές, δολοφόνους, παιδόφιλους, μέλη της συμμορίας MS-13, διακινητές ναρκωτικών».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η υπηρεσία έχει δεχτεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις για περίπου 10.000 κενές θέσεις, μετά τη μεγάλη εκστρατεία στρατολόγησης που περιλαμβάνει και την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών για τους υποψήφιους πράκτορες.

Αντιδράσεις από ηθοποιούς του Χόλιγουντ

Ο ηθοποιός και κωμικός Τζον Λεγκιζάμο, βραβευμένος με Emmy, επέκρινε δημόσια τον «τηλεοπτικό Σούπερμαν», όταν εκείνος αποκάλυψε ότι εργάζεται για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

«Ποιος loser γίνεται εθελοντικά αξιωματικός της ICE;» είπε ο Λεγκουιζάμο σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram στις 8 Αυγούστου. «Τι ηλίθιος».

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στην Κολομβία, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά ενίσχυσε την κριτική του και στη λεζάντα της ανάρτησης: «#deancain εθελοντικά να γίνει πράκτορας της ICE! Έχω μόνο μία λέξη για σένα: loser!»