αθλητισμός

Γιος παλαιστή επιτέθηκε στον αντίπαλο του πατέρα του – Βίντεο από το άγριο ξύλο στο ρινγκ

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό βίας έλαβε χώρα σε έναν αγώνα επαγγελματικής πάλης στο Λος Άντζελες, όταν ο Raja Jackson, γιος του πρώην αστέρα του UFC Quinton «Rampage» Jackson, επιτέθηκε άγρια σε παλαιστή μέσα στο ρινγκ.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ενημέρωσε το TMZ ότι κλήθηκε να παρέμβει στο περιστατικό το Σάββατο το βράδυ, στο Sun Valley, και διεξάγεται έρευνα για το τρομακτικό ξύλο που κατεγράφη σε βίντεο, όταν ο Raja Jackson επιτέθηκε στον Stuart Smith, γνωστό ως «Syko Stu».

Ο Smith μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το Σάββατο το βράδυ ήταν «καλά και αναρρώνει», αφού ο Jackson μπήκε στο ρινγκ, τον πέταξε στο πάτωμα και τον χτύπησε με περισσότερες από 20 γροθιές ενώ ο Smith βρισκόταν πεσμένος.

Ο Jackson αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από άλλους παλαιστές.


Βίντεο από ένα live stream είχε δείξει μια διαμάχη μεταξύ τους πριν από τον αγώνα, όταν ο Smith έσπασε ένα μπουκάλι μπύρας στο κεφάλι του Jackson , πιθανόν νομίζοντας ότι «έστηνε» μια σκηνή για το σόου που θα ακολουθούσε.

Ο παλαιστής Douglas Malo δήλωσε στο TMZ: «Υποτίθεται ότι θα έκαναν ένα μικρό σόου και πριν το καταλάβεις, “έβρεξε” γροθιές πάνω του». Ο ίδιος χαρακτήρισε ολόκληρο το περιστατικό «τραγικό» και «βάρβαρο».

Ο Jackson δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, αλλά ο πατέρας του εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις πράξεις του γιου του: «Ο Raja δέχθηκε απροσδόκητα χτύπημα στο κεφάλι από αυτόν, λίγα λεπτά πριν από τον αγώνα του Smith. Στον Raja είπαν ότι θα μπορούσε να πάρει την “εκδίκησή” του στο ρινγκ. Νόμιζα ότι ήταν μέρος της παράστασης. Ο Raja είναι μαχητής MMA, όχι επαγγελματίας παλαιστής και δεν έπρεπε να συμμετέχει σε τέτοιο γεγονός».

Συνεχίζοντας, ο Rampage Jackson έγραψε: «Δεν εγκρίνω καθόλου τις πράξεις του γιου μου! Υπέστη διάσειση πριν λίγες μέρες και δεν έπρεπε να έχει οποιαδήποτε σωματική επαφή. Ως πατέρας, ανησυχώ βαθιά για την υγεία του και την ευημερία του κ. Smith. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ αναστατωμένος που συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά η κύρια ανησυχία μου τώρα είναι να αναρρώσει γρήγορα ο κ. Smith. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του γιου μου και προς τους διοργανωτές για την κατάσταση».


Η KnokX Pro χαρακτήρισε τις πράξεις του Jackson «καταδικαστέες» και «μια εγωιστική, ανεύθυνη πράξη βίας».

«Στα 17 χρόνια λειτουργίας της KnokX Pro Wrestling Academy, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τόσο αποκρουστικό όπως αυτό και ζητάμε συγγνώμη από τους πελάτες και τους οπαδούς μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

13:12 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

