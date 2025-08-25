Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Οι επιβάτες του αυτοκινήτου εγκατέλειψαν το όχημα πριν φτάσει η Τροχαία – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24/08), στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Δάφνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο θόρυβος της σύγκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με το dafnoula.com.

Λόγω της διαρροής λαδιών στο οδόστρωμα, κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής παρενέβη άμεσα ρίχνοντας ειδικό απορροφητικό υλικό, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο οδηγός και οι συνοδηγοί του οχήματος εγκατέλειψαν το σημείο πριν από την άφιξη της Τροχαίας.