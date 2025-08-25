Χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς και στα αεροδρόμια

Χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για την πρωτεύουσα, έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου.

Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς αλλά και στα αεροδρόμια, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή έξοδος και κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αυξημένη κίνηση χθες, Κυριακή, στα λιμάνια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου, από τον Πειραιά –πλην Αργοσαρωνικού– αναχώρησαν 14.281 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σε 37.086 άτομα, σηματοδοτώντας το κύμα επιστροφής των αδειούχων στην πρωτεύουσα.