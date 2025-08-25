Βασίλης Κικίλιας στη Realnews: Φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα

«Φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του “ΑΙΓΙΣ 2“», τονίζει στη Realnews ο Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφερόμενος στο Κέντρο Επιχειρήσεων, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των υλικοτεχνικών υποδομών του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής, κάνει λόγο για «εγκέφαλο» της επιχειρησιακής δράσης που θα οδηγήσει το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Ναυτιλίας σε μια νέα εποχή, ενώ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τις δυνατότητες σε προσωπικό και know-how να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς για τα νέα πλοία.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμβασιοποιήσατε ολόκληρο το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Σχεδιάζετε κάτι ανάλογο στο υπουργείο Ναυτιλίας;

Πράγματι, φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε το «ΑΙΓΙΣ 2», την προέκταση του «ΑΙΓΙΣ» της πολιτικής προστασίας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη δυναμική ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών για το Λιμενικό, την για Ακτοφυλακή αλλά και για το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας. Προχωρούμε στην προμήθεια νέων σκαφών όλων των τύπων, στην ενίσχυση με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, στην επέκταση και στην αναβάθμιση του εθνικού συστήματος VTMIS ώστε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα από τα 10 πλέον VTS (κέντρα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας) σε όλη την επικράτεια και φυσικά παράλληλα με την ψηφιοποίηση, τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου war room. Φιλοδοξούμε στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του «ΑΙΓΙΣ 2».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων για το Λιμενικό και την Ακτοφυλακή πώς θα βοηθήσει τα δύο Σώματα και πότε θα είναι έτοιμο;

Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες που μας δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών βρίσκουν εφαρμογή και στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων όπως και στην αποτύπωση σε real time της ακτοπλοϊκής ναυτιλίας. Με άλλα λόγια, την «εικόνα» από τον Βορρά ως τον Νότο σε όλες τις θάλασσές μας, δηλαδή στο βόρειο και στο ανατολικό Αιγαίο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό αλλά και κάτω από την Κρήτη, στο Λιβυκό πέλαγος. Προφανώς λοιπόν απαιτείται ένα νέο Κέντρο Επιχειρήσεων ψηφιακό, το οποίο θα χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές καταγραφής δεδομένων, δηλαδή από τα drones τα οποία θα προμηθευτούμε, από κάμερες, από σένσορες, από δορυφορικές λήψεις, από ανοικτές και κλειστές πηγές. Ολα αυτά θα συνθέτουν την πληροφορία γρήγορα, αξιόπιστα και με ακρίβεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος να εκτιμούν έγκαιρα και σωστά κάθε περιστατικό ώστε να λαμβάνουν ανάλογες κρίσιμες αποφάσεις. Το Κέντρο αυτό θα είναι ο «εγκέφαλος» της επιχειρησιακής δράσης που θα οδηγήσει το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Ναυτιλίας σε μια νέα εποχή. Αντίστοιχη εμπειρία έχουμε ήδη από την πολιτική προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων που είναι από τα πιο σύγχρονα κέντρα πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η φιλοδοξία σας είναι τα νέα πλοία να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία; Πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα το καταφέρουμε αυτό;

Είμαι αισιόδοξος διότι γνωρίζω ότι τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό και το know-how για να συμμετάσχουν δυναμικά στον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια των νέων πλοίων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι και σε εθνικό επίπεδο μια τέτοια προοπτική, η κατασκευή δηλαδή από ελληνικά χέρια των πλοίων μας: Πολλές νέες θέσεις εργασίας, αναπτυξιακή ώθηση για τον κλάδο και την ελληνική οικονομία αλλά κυρίως απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τη μελλοντική συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς ανάλογους διαγωνισμούς.

Πλέον η σημαντικότερη αποστολή της Ακτοφυλακής και του Λιμενικού είναι η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων. Αρκούν τα σκάφη και το προσωπικό; Θα χρειαστούν και drones;

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Λιμενικό και Ακτοφυλακή είναι οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος. Είναι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, που βάζουν πάνω απ’ όλα το πατριωτικό καθήκον. Καθημερινά παλεύουν στα θαλάσσια σύνορά μας, σε όλα τα νησιά μας και στις βραχονησίδες μας, καθημερινά επιχειρούν σε διασώσεις και παροχή βοήθειας στη θάλασσα υπό δύσκολες συνθήκες. Ενα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και το έμπρακτο ευχαριστώ είναι να τους ενισχύουμε όσο μπορούμε. Πέρα από τα νέα σκάφη η προμήθεια των drones είναι σημαντική. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας. Πέρυσι τα εντάξαμε στην πολιτική προστασία για την έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς και την καθοδήγηση των πυροσβεστικών μέσων, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τώρα η αξιοποίησή τους για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας και για την άμεση ενημέρωση για κάθε πιθανό περιστατικό πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος και ενισχύει ουσιαστικά το έργο των ανδρών και των γυναικών του Σώματος.

Τα δύο πλοία ανοιχτής θαλάσσης, που προγραμματίζετε, θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης για παράδειγμα;

Τα νέα πλοία άνω των 80 μέτρων θα είναι μεγαλύτερου εκτοπίσματος από αυτά που ήδη διαθέτει το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Θα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες αφού θα μπορούν να επιχειρούν σε πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες -μια πολύ σημαντική παράμετρος, ειδικά για τα νερά του Αιγαίου- θα διαθέτουν εκτός των άλλων, ελικοδρόμιο, εξελιγμένους αισθητήρες επιτήρησης και θα μπορούν να επιχειρούν πολύ περισσότερες ημέρες και νύχτες συνεχόμενα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις ακτές. Τα συγκεκριμένα πλοία θα αναβαθμίσουν ποιοτικά και ποσοτικά το Λιμενικό Σώμα και θα δώσουν τη δυνατότητα επιτήρησης και αστυνόμευσης σε όλο το εύρος της ΑΟΖ της χώρας μας. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με το Πολεμικό Ναυτικό σε επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αυτές ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία με την Τουρκία για τη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο; Είστε ικανοποιημένος;

Η μόνιμη προσπάθεια είναι μια προσπάθεια συνεργασίας, μια προσπάθεια αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων και φυσικά προσπάθεια να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας στις καλές στιγμές αλλά και στις κακές στιγμές στις μεταξύ μας σχέσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι πάντα πρέπει να λειτουργούν αυτοί οι δίαυλοι. Αυτή την περίοδο ως έναν βαθμό πράγματι υπάρχει συνεργασία κυρίως με τη μορφή της ενημέρωσης προς την άλλη πλευρά για το πότε και από πού ξεκινούν σκάφη από τα τουρκικά παράλια ώστε να έχουν έγκαιρα τη δυνατότητα να παρέμβουν εντός των χωρικών τους υδάτων και να εμποδίσουν τις παράνομες ροές. Θα θέλαμε ακόμη καλύτερη και στενότερη συνεργασία και de facto περιορισμό των ροών; Ασφαλώς, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αυτήν τη θερινή περίοδο, τους 2-3 μήνες των πιο ήρεμων θαλασσών, οι ροές από το ανατολικό Αιγαίο, το βορειοανατολικό Αιγαίο στα νησιά μας είναι σαφώς πιο περιορισμένες σε αντίθεση με την πίεση που δεχθήκαμε επί 3-4 εβδομάδες στην Κρήτη από το Λιβυκό πέλαγος.

Μιλήσατε πρόσφατα για ένα πρόγραμμα 300 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου της ακτοπλοΐας. Πότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και η πρόσκληση ενδιαφέροντος;

Το πρόγραμμα ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων, «πράσινων» πλοίων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε το επενδυτικό κεφάλαιο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, δίνοντας κίνητρα στους ακτοπλόους μας για την ανανέωση του στόλου. Η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη, ωστόσο αποτελεί αναγκαίο βήμα για να εξασφαλίσουμε έναν στόλο ασφαλή, τεχνολογικά προηγμένο και φιλικό προς το περιβάλλον, με χρήση καθαρότερων καυσίμων και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα νησιά μας αποτελούν πλεονέκτημα για την Ελλάδα και η θωράκιση της ακτοπλοϊκής ναυτιλίας τους είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Οι επίσημες ανακοινώσεις και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνουν σύντομα, στο πλαίσιο της προεδρίας της κυβέρνησης υπό τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη σε συνεργασία με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου.

