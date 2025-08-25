ΔΕΘ 2025: «Κλειδώνει» το πακέτο με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και φοροελαφρύνσεις

Enikos Newsroom

οικονομία

ΔΕΘ 2024
ΔΕΘ 2024

Την πρόθεση της κυβέρνησης να κατευθύνει το υπερπλέονασμα σε νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ έδειξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση, που έκανε την Κυριακή (24/8).

«Στα οικονομικά της ανασκόπησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» σημείωσε.

Μαρινάκης: «Σίγουρα τα 1,5 δισ. ευρώ – Μόνιμες φοροελαφρύνσεις»

Τροχιοδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης ήταν η πρόσφατη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφερόμενος στο επικείμενο οικονομικό πακέτο, υπογράμμισε πως «το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης», μην αποκλείοντας θετικές ανακοινώσεις και τους επόμενους μήνες εφόσον πηγαίνει καλά η οικονομία.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη ότι «τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» και υπογράμμισε: «Ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων».

Αναφερόμενος στα σενάρια για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «μία τέτοια παρέμβαση (επιστροφή 13ου και 14ου μισθού) θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα με οριζόντιο χαρακτήρα.

«Κλειδώνει» μέσα στην εβδομάδα το πακέτο

Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι εισπράττουν πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο, καθώς εξετάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον συντελεστή.

Κίνητρα για τη μείωση των ενοικίων, τη διάθεση και την αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, καθώς και επέκταση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικιών αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια. Με το ισχύον πλαίσιο, η φορολόγηση των μισθωμάτων γίνεται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για έσοδα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν, ειδικά αν έχουν πολλά ακίνητα, φτάνουν σε έναν βαθμό που μπορεί να δίνουν και τα μισά μισθώματα στην εφορία. Οπότε αυτό δεν τους βοηθά στο να μην κρατάνε ψηλά τις τιμές», ανέφερε στο ΕΡΤΝews η μεσίτρια Άννα Μωκάκου.

Ιδιοκτήτης ακινήτων με εισόδημα από μισθώματα 20.000 ευρώ, με το ισχύον σύστημα πληρώνει φόρο 4.250 ευρώ και με το νέο, εφόσον εφαρμοστεί, θα καταβάλλει 3.550 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 700 ευρώ.

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, σημειώνει ότι «αυτά που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι η μείωση του φόρου στα ενοίκια, είναι η επέκταση και παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι που είναι εκτός μισθωτικής αγοράς, αλλά και η ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων διευκόλυνσης της ανακαίνισης παλαιών σπιτιών».

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους

Σύμφωνα με την Realnews της Κυριακής, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το «Σπίτι μου 3» σε συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος με διευρυμένα, όμως, εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μεγαλώσει το εύρος των δικαιούχων και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρώτη κατοικία περισσότεροι νέοι και οικογένειες. Παράλληλα εξετάζει «λίφτινγκ» στα προγράμματα ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους και την αύξηση της διάθεσης κτιριακού αποθέματος.

Στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα, που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα χαλαρώσουν τα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες μεσαίων εισοδημάτων, ενώ θα αυξηθούν τα ηλικιακά όρια όπως και η αξία κατοικίας ώστε να προσαρμοστεί εν μέρει στις τιμές της αγοράς. Παράλληλα εξετάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των τραπεζών, ενώ για τις ευάλωτες ομάδες προτείνεται τα επιτόκια δανείων να είναι άτοκα.

Στα συναρμόδια υπουργεία μελετούν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στο τρέχον πρόγραμμα το οποίο παρά τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές εκταμιεύσεις, ώστε να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, από την αρχή του προγράμματος, στα μέσα Ιανουαρίου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) έχει εγκρίνει 9.151 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,086 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος των 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 1 δισ. ευρώ από τις συνεργαζόμενες τράπεζες). Ταυτόχρονα έχουν εκταμιευθεί 2.561 δάνεια, συνολικού ποσού 277.409.143 ευρώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί ο κορωνοϊός και η γρίπη να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού; Τι δείχνει ανησυχητική μελέτη

Μπανάνες: Το λάθος που κάνουμε όταν τις τρώμε και κινδυνεύουμε από μολύνσεις

Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη»...

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:55 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους

Mε το ράλι των ενοικίων να συνεχίζεται και το στεγαστικό πρόβλημα να οξύνεται, το υπουργείο Οι...
19:41 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ανεβαίνουν οι τιμές τροφίμων: Φρούτα, καφές και βόειο κρέας… στα ύψη λόγω κλιματικής κρίσης – Κύμα ανατιμήσεων που προκαλεί ίλιγγο

Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές βασικών τροφίμων, με την κλιματική κρίση να αφήνει έντον...
07:19 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Με σύμμαχο την τεχνολογία οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν την χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο μ...
07:29 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις: Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να πέσει η αυλαία της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου. Σύμφω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο