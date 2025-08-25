ΔΕΘ 2025: «Κλειδώνει» το πακέτο με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και φοροελαφρύνσεις

Την πρόθεση της κυβέρνησης να κατευθύνει το υπερπλέονασμα σε νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ έδειξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση, που έκανε την Κυριακή (24/8).

«Στα οικονομικά της ανασκόπησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» σημείωσε.

Μαρινάκης: «Σίγουρα τα 1,5 δισ. ευρώ – Μόνιμες φοροελαφρύνσεις»

Τροχιοδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης ήταν η πρόσφατη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφερόμενος στο επικείμενο οικονομικό πακέτο, υπογράμμισε πως «το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης», μην αποκλείοντας θετικές ανακοινώσεις και τους επόμενους μήνες εφόσον πηγαίνει καλά η οικονομία.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη ότι «τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» και υπογράμμισε: «Ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων».

Αναφερόμενος στα σενάρια για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «μία τέτοια παρέμβαση (επιστροφή 13ου και 14ου μισθού) θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα με οριζόντιο χαρακτήρα.

«Κλειδώνει» μέσα στην εβδομάδα το πακέτο

Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι εισπράττουν πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο, καθώς εξετάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον συντελεστή.

Κίνητρα για τη μείωση των ενοικίων, τη διάθεση και την αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, καθώς και επέκταση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικιών αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια. Με το ισχύον πλαίσιο, η φορολόγηση των μισθωμάτων γίνεται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για έσοδα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν, ειδικά αν έχουν πολλά ακίνητα, φτάνουν σε έναν βαθμό που μπορεί να δίνουν και τα μισά μισθώματα στην εφορία. Οπότε αυτό δεν τους βοηθά στο να μην κρατάνε ψηλά τις τιμές», ανέφερε στο ΕΡΤΝews η μεσίτρια Άννα Μωκάκου.

Ιδιοκτήτης ακινήτων με εισόδημα από μισθώματα 20.000 ευρώ, με το ισχύον σύστημα πληρώνει φόρο 4.250 ευρώ και με το νέο, εφόσον εφαρμοστεί, θα καταβάλλει 3.550 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 700 ευρώ.

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, σημειώνει ότι «αυτά που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι η μείωση του φόρου στα ενοίκια, είναι η επέκταση και παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι που είναι εκτός μισθωτικής αγοράς, αλλά και η ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων διευκόλυνσης της ανακαίνισης παλαιών σπιτιών».

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους

Σύμφωνα με την Realnews της Κυριακής, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το «Σπίτι μου 3» σε συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος με διευρυμένα, όμως, εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μεγαλώσει το εύρος των δικαιούχων και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρώτη κατοικία περισσότεροι νέοι και οικογένειες. Παράλληλα εξετάζει «λίφτινγκ» στα προγράμματα ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους και την αύξηση της διάθεσης κτιριακού αποθέματος.

Στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα, που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα χαλαρώσουν τα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες μεσαίων εισοδημάτων, ενώ θα αυξηθούν τα ηλικιακά όρια όπως και η αξία κατοικίας ώστε να προσαρμοστεί εν μέρει στις τιμές της αγοράς. Παράλληλα εξετάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των τραπεζών, ενώ για τις ευάλωτες ομάδες προτείνεται τα επιτόκια δανείων να είναι άτοκα.

Στα συναρμόδια υπουργεία μελετούν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στο τρέχον πρόγραμμα το οποίο παρά τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές εκταμιεύσεις, ώστε να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, από την αρχή του προγράμματος, στα μέσα Ιανουαρίου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) έχει εγκρίνει 9.151 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,086 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος των 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 1 δισ. ευρώ από τις συνεργαζόμενες τράπεζες). Ταυτόχρονα έχουν εκταμιευθεί 2.561 δάνεια, συνολικού ποσού 277.409.143 ευρώ.