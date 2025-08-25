Όλο το σχέδιο για τη νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας Εθνικής Αρχής Εποπτείας Αγοράς ενώ την ίδια στιγμή δημιουργούνται νέα «ψηφιακά» όπλα που ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το νομοσχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο, με τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης να βάζουν τις τελευταίες πινελιές, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και να ψηφισθεί είτε τον ίδιο μήνα είτε το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πριν από λίγες ημέρες σε συνεργάτες του ότι η νέα Αρχή θα πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην καλύτερη εποπτεία της αγοράς προκειμένου να γίνονται περισσότεροι, πιο στοχευμένοι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι έτσι ώστε να υπάρξουν πιο ανταγωνιστικές τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα αλλά και σε υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργεί η νέα Αρχή

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα αποτελείται σε πρώτη φάση από 500 εξειδικευμένα στελέχη, εκ των οποίων τα 300 θα ασχολούνται καθημερινά με ελέγχους. Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις του η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα. Δεν θα υπάρχει πλέον δηλαδή η σύγχυση του παρελθόντος που ανάλογα με την καταγγελία που ήθελε να κάνει ένας καταναλωτής θα έπρεπε να αποταθεί και σε διαφορετική Αρχή.

Επίσης η νέα δομή, όπως προαναφέρθηκε θα ακολουθήσει το πρότυπο της ΑΑΔΕ και θα έχει ισχυρές αρμοδιότητες, οργάνωση και επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Το υπουργείο Ανάπτυξης θα έχει μόνο τον ρόλο της εποπτεύουσας Αρχής.

Το οργανόγραμμα προβλέπει ότι θα υπάρχει ένας Διοικητής και 3 Υποδιοικητές οι οποίοι θα αναλάβουν τον συντονισμό της νέας Αρχής ενώ η θητεία τους θα είναι πενταετής. Στον σχεδιασμό της νέας Αρχής περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός της με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, αφού οι περισσότεροι έλεγχοι θα γίνονται ψηφιακά, με ειδικούς αλγόριθμους και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα αρκετά στελέχη θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, προκειμένου να στήσουν ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό «δίκτυ» προστασίας των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν, κερδοσκοπία, πλασματικές εκπτώσεις και γενικότερα ένα ευρύ πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Οι έλεγχοι θα αφορούν όλες τις επιχειρήσεις είτε έχουν φυσικό κατάστημα είτε δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή και στους παραγωγούς και στους μεσάζοντες, δηλαδή τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης.

Στο «στόχαστρο» των ελεγκτών θα βρίσκονται σε καθημερινή βάση και τα παραποιημένα προϊόντα, προκειμένου μέσα από οργανωμένες επιχειρήσεις να τα εντοπίζουν και να επιβάλουν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες.

Φυσικά δεν θα σταματήσουν και οι επιτόπιοι έλεγχοι όπου αυτοί απαιτούνται.

Η νέα αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, οι πολίτες θα ξέρει πού και σε ποιον να απευθυνθεί ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, όπως οι περιπτώσεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Ιταλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς δεν θα έχει ίδιες αρμοδιότητες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία παραμένει υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των καρτέλ και ενισχύεται νέα στελέχη.