Νιγηρία: 76 όμηροι απελευθερώθηκαν έπειτα από επιχείρηση της αεροπορίας – Νεκρό ένα παιδί κατά την επιχείρηση

Οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν τη διάσωση 76 ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, που είχαν απαχθεί πρόσφατα από συμμορίες στην πολιτεία Κατσίνα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μετά από επιχείρηση της πολεμικής αεροπορίας.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αεροπορικό πλήγμα κατά τη διάρκεια καταδίωξης ενός «διαβόητου αρχηγού συμμορίας» και των συνεργατών του. Οι υπόπτους θεωρούνταν υπεύθυνους για πρόσφατη επίθεση σε τζαμί και γειτονικά χωριά, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Δυστυχώς, ένα παιδί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η αεροπορική επιδρομή έλαβε χώρα στον τομέα Πάουα Χιλ, στην περιοχή Κανκαρά, σύμφωνα με τον επίτροπο ασφαλείας της Κατσίνα, Νάσιρ Μουάζου. Η επιχείρηση έσωσε τα θύματα και κατέδειξε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των αρχών να αντιμετωπίσουν τις ένοπλες συμμορίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Οι απαγωγές για λύτρα αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στις βορειοδυτικές και κεντρικές πολιτείες της Νιγηρίας, με ένοπλες ομάδες να στοχεύουν απομονωμένα χωριά και να παίρνουν ομήρους για οικονομικό όφελος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για πιθανές συμμαχίες αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

