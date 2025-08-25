Ροδάκινα: Μειωμένη στο μισό ήταν φέτος η παραγωγή εξαιτίας του παγετού – Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι αγρότες

Η φετινή χρονιά βρήκε τους παραγωγούς ροδάκινων αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Ο παγετός μείωσε τη συγκομιδή σχεδόν στο μισό, ενώ η τιμή αγοράς, αν και αυξήθηκε ελάχιστα, παραμένει χαμηλή και δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, οι αγρότες τονίζουν ότι η έλλειψη διαπραγματευτικής δύναμης αφήνει το μεγαλύτερο κέρδος στις βιομηχανίες και ζητούν ουσιαστική στήριξη για να μην εγκαταλείψουν την καλλιέργεια.

Η κοιλάδα της Βεγόρας στο Αμύνταιο, το βορειότερο σημείο συγκομιδής ροδάκινου στη χώρα, παράγει το 60% της πανευρωπαϊκής παραγωγής. Φέτος, ωστόσο, οι τόνοι μειώθηκαν στους 200.000 από τους 400.000 που είχαν καταγραφεί το 2024. Ενώ πέρσι η συγκομιδή είχε φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, η φετινή μείωση δεν έφερε σημαντική άνοδο στις τιμές. Αντιθέτως, η μέση τιμή διαμορφώθηκε μόλις στα 36 λεπτά το κιλό, αυξημένη κατά δύο λεπτά σε σχέση με πέρσι, αλλά πολύ χαμηλότερη από τα 50 λεπτά που πληρώνονταν οι αγρότες πριν από μια δεκαετία.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Αμυνταίου, Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, εξηγεί στον ΑΝΤ1 γιατί οι τιμές παραμένουν χαμηλές: «Η πώληση των ροδάκινων γίνεται πλέον μέσω κέντρων παραλαβής των βιομηχανιών κυρίως, μέσω στεκιών που έχουν δημιουργηθεί πάλι με τη βοήθεια των βιομηχανιών και μέσω κάποιων συνεταιριστικών μονάδων. Οι συνεταιρισμοί δεν ελέγχουν παραπάνω από το 20 με 25% της παραγωγής σε επίπεδο χώρας. Οπότε είναι αδύνατο να υπάρχει διαπραγματευτική ικανότητα από την πλευρά των παραγωγών».

Την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες βρίσκονται σε ακόμη δυσκολότερη θέση, αφού οι τιμές δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά έξοδα. «Όταν μια τιμή είναι κυμαινόμενη στα 30 με 33 λεπτά συν την αποζημίωση που θα μας αποδώσει ο ΕΛΓΑ, πάλι δεν φτάνει για να καλύψουμε το κόστος της παραγωγής και είναι το πώς θα τα πάρουμε και αν τα πάρουμε αυτά τα χρήματα», σημειώνει αγρότης στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο κ. Γιαννιτσόπουλος προσθέτει ότι, με τη ραγδαία αύξηση των κερδών των κονσερβοποιείων, οι βιομηχανίες θα μπορούσαν να στηρίξουν περισσότερο τους παραγωγούς: «Το συμφέρον της βιομηχανίας διαχρονικά ήταν να υπάρχουν οι παραγωγοί. Έτσι όπως το πάνε, τα στρέμματα μειώνονται. Πριν 4 χρόνια είχαμε 200.000 στρέμματα, φέτος έχουμε 170.000 και είναι σε μια τάση μείωσης».

Οι αγρότες τονίζουν ότι μια τιμή γύρω στα 40 λεπτά το κιλό θα κάλυπτε το κόστος της παραγωγής και θα άφηνε ένα μικρό περιθώριο κέρδους, ικανό να εξασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι τα στρέμματα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, απειλώντας το μέλλον ενός από τα εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, μαζί με το λάδι και τη φέτα.