Περού: Έκλεισαν 88 λιμάνια εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει τον Νότιο Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Enikos Newsroom

διεθνή

Περού: Έκλεισαν 88 λιμάνια εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει τον Νότιο Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Το Περού προχώρησε την Κυριακή στο κλείσιμο των 88 (από τα 122) λιμανιών της χώρας, εξαιτίας των υψηλών κυμάτων που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι ενός αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό. Η κατάσταση είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, 780 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Το πτώμα του βρέθηκε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την ακτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Η απόφαση της κυβέρνησης αφορά όλες τις δραστηριότητες στα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου του ψαρέματος και κάθε άλλης θαλάσσιας δραστηριότητας. Οι αρχές τονίζουν ότι, αν συνεχιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι πιθανό να κλείσουν και άλλα λιμάνια τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι έντονες συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται και από χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ σε περιοχές όπως το Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, σημειώθηκαν αμμοθύελλες. Οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές έφτασαν ταχύτητες έως και 63 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Περού αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, μεγάλες περιοχές των ακτών του Περού και της Χιλής είχαν πληγεί από τεράστια κύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Μπουλντόζες ξεριζώνουν δέντρα Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες κατέστρεψαν την Κυριακή (24/08) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατ...
03:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει κρίσεις για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε πόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί» – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ

Η κατάσταση στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με την αποστολή στρατευμάτω...
03:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: «Λήξη συναγερμού» για πιθανό ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια – O ύποπτος κρατούσε ομπρέλα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, στο Κολούμπια, όταν στα μέ...
03:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

SpaceX: Ακυρώθηκε η 10η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship – Εντοπίστηκε πρόβλημα λίγο πριν από την εκτόξευση

Η SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή ότι αναβάλλει τη δοκιμαστική πτήση του ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο