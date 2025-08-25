Περού: Έκλεισαν 88 λιμάνια εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει τον Νότιο Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Το Περού προχώρησε την Κυριακή στο κλείσιμο των 88 (από τα 122) λιμανιών της χώρας, εξαιτίας των υψηλών κυμάτων που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι ενός αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό. Η κατάσταση είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, 780 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Το πτώμα του βρέθηκε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την ακτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Η απόφαση της κυβέρνησης αφορά όλες τις δραστηριότητες στα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου του ψαρέματος και κάθε άλλης θαλάσσιας δραστηριότητας. Οι αρχές τονίζουν ότι, αν συνεχιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι πιθανό να κλείσουν και άλλα λιμάνια τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι έντονες συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται και από χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ σε περιοχές όπως το Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, σημειώθηκαν αμμοθύελλες. Οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές έφτασαν ταχύτητες έως και 63 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Περού αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, μεγάλες περιοχές των ακτών του Περού και της Χιλής είχαν πληγεί από τεράστια κύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες.