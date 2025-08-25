Ταΰγετος: 26χρονη μητέρα έπαθε καρδιακή ανακοπή σε παιδική κατασκήνωση – Την έσωσε εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού – «Σήμερα ζω χάρη στην Αντωνία»

Τη ζωή μιας 26χρονης μητέρας ενός παιδιού που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε παιδική κατασκήνωση στον Ταΰγετο, έσωσε με την άμεση παρέμβασή της μια εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού. Η νεαρή γυναίκα, που ήταν ομαδάρχισσα στην κατασκήνωση, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, όμως χάρη στην ψυχραιμία και τις γνώσεις πρώτων βοηθειών της εθελόντριας, σώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Θα πέθαινα εκείνη την ημέρα, αν δεν ήταν η Αντωνία εκεί. Σήμερα, αν ζω, ζω χάρη στην Αντωνία» λέει συγκινημένη η Χριστίνα Κλεφτόγιαννη, ευχαριστώντας δημόσια την Αντωνία Δημητροπούλου, εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού που της έσωσε τη ζωή. Η ίδια εξηγεί ότι η Αντωνία τής έκανε ΚΑΡΠΑ με τα χέρια της, αφού στην κατασκήνωση δεν υπήρχε ούτε απινιδωτής ούτε οξυγόνο, ενώ οι μπουκάλες ήταν όλες άδειες.

Η εθελόντρια περιγράφει τις δραματικές στιγμές: «20 λεπτά έκανα ΚΑΡΠΑ, γύρω στο 5λεπτο, 25 λεπτά που δεν επικοινωνούσε, είχε απώλεια συνείδησης δηλαδή εντελώς. Δεν υπήρχε σφυγμός. Δυστυχώς, ήμασταν σε ένα σημείο που ήταν αρκετά μακριά το νοσοκομείο. Είμαστε σε 1200 μέτρα υψόμετρο, οπότε, με ό,τι μέσα μπορούσα να διαθέσω, το έκανα».

Η Χριστίνα Κλεφτόγιαννη θυμάται τον αγώνα της για τη ζωή: «Το ασθενοφόρο καθυστέρησε να έρθει, γιατί είναι μιαμισή ώρα, επειδή είναι απομακρυσμένη η περιοχή. Έκανε μιάμιση ώρα να έρθει και μιάμιση ώρα να επιστρέψουμε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας».

Η Αντωνία Δημητροπούλου περιγράφει τη στιγμή που η νεαρή μητέρα ανέκτησε τις αισθήσεις της: «Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, η κοπέλα ήδη είχε επανέλθει και την πήρε για το νοσοκομείο. Με πήρε τηλέφωνο, με χιλιοευχαρίστησε. Εγώ το μόνο που της είπα είναι ότι πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση, δεν θα το δεχόμουν τον εαυτό μου να φύγει από τα χέρια μου και να αφήσει ορφανό ένα μικρό μωράκι που είχε».

Η ίδια η 26χρονη, μιλώντας για τις στιγμές που έζησε, τονίζει: «Ξύπνησα και από πάνω μου ήταν η Αντωνία. Θέλω και από εμένα να ευχαριστήσω την Αντωνία δημοσίως, γιατί έκανε τα πάντα για να με κρατήσει στη ζωή και τα κατάφερε. Γιατί εκείνη την ημέρα ήταν και τα γενέθλια μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εθελόντρια σώζει μια ανθρώπινη ζωή. Η ίδια εξηγεί: «Μου έχει τύχει πυροβολισμός. Αρχικά πρέπει να σταματήσεις την αιμορραγία. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από αιμορραγία, όταν έχουμε κάτι τέτοιο. Το να γνωρίζει πρώτες βοήθειες είναι ότι πολυτιμότερο πράγμα υπάρχει στη ζωή. Γιατί μπορεί να τύχει σε εμάς, στο συγγενή μας, στο διπλανό μας, στον απέναντι, σε οποιοδήποτε».