Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πιέζει στα προάστια – Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν για Συρία και Λίβανο αλλά σωπαίνουν για τα σχέδια κατάληψης της Λωρίδας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός τις προετοιμασίες για την ευρείας κλίμακας επίθεση στην πόλη της Γάζας. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και τανκς σφυροκοπούσαν από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Κυριακή τα ανατολικά και βόρεια προάστια της Γάζας καταστρέφοντας σπίτια και κτίρια.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα διεθνή ΜΜΕ ότι τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώνονταν εκρήξεις στις περιοχές Ζεϊτούν και Σετζάγια. Ταυτόχρονα ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν σπίτια και δρόμους στην κοντινή γειτονιάμ Σάμπρα και ανατίναξαν κτίρια στην πόλη Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται βόρεια της πόλης της Γάζας.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυμάνεις (IDF) δήλωσαν την Κυριακή ότι στρατεύματα της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας επέστρεψαν στην Τζαμπάλια τις τελευταίες ημέρες και ενώθηκαν με την ισραηλινή ταξιαρχία πεζικού.

Κατά την διάρκεια της διαφυγής του από την Τζαμπάλια, ο δάσκαλος Σαλίμ Νταχέρ δήλωσε ότι είδε ρομπότ να τοποθετούν εκρηκτικά, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προέλαυναν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο δάσκαλος ανέφερε ότι φοβάται πως αυτό είναι μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας του ισραηλινού στρατού για βίαιη απομάκρυνση των Παλαιστινίων από το βορρά. Ο στόχος, σύμφωνα με τον Σαλίμ Νταχέρ, είναι σαφής «να καταστρέψουν τα πάντα πάνω από το έδαφος και να εξαναγκάσουν την μεταφορά (σ.σ. των αμάχων)».

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές»

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο άμαχοι ζουν σήμερα στην πόλη της Γάζας. Μερικές χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη με τα υπάρχοντα τους προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποιες «ανθρωπιστικές ζώνες», όπως τις αποκαλεί το Ισραήλ.

«Σταμάτησα να μετράω τις φορές που χρειάστηκε να πάρω τη γυναίκα μου και τις τρεις κόρες μου και να φύγω από το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, αλλά δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο. Αν αρχίσουν ξαφνικά την εισβολή, θα χρησιμοποιήσουν σφοδρά πυρά», ανέφερε ο 40χρονος Μοχάμαντ.

Ωστόσο άλλοι κάτοικοι της πόλης δηλώνουν ότι θα παραμείνουν καθώς δεν έχουν που να πάνε. «Δεν φεύγουμε, ας μας βομβαρδίσουν στο σπίτι», είπε η 31χρονη Άγια, που ανήκει σε μία οκταμελή οικογένεια. Εξήγησε ότι η οικογένεια ακόμη κι αν ήθελε να φύγει δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει μια σκηνή ή να πληρώσει για να μεταφέρει τα υπάρχοντά της. «Πεινάμε, φοβόμαστε και δεν έχουμε χρήματα», ανέφερε η 31χρονη.

ΗΠΑ: Σιωπή για την Γάζα αλλά παρέμβαση για Λίβανο και Συρία

Η Ουάσινγκτον εδώ και μέρες δεν έχει κάνει καμία δημόσια αναφορά στα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα την εκτίμηση ότι έχει δώσει την έγκριση της στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Ντόναλτ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του στο Ισραήλ για την επίθεση στην πόλη της Γάζας. Ωστόσο ο Τραμπ φέρεται να επιθυμεί η στρατιωτική επιχείρηση να είναι γρήγορη και αποφασιστική και να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ αναχώρησε για τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να έχει επαφές με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Επιπλέον ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για την Συρία, Τόμας Μπάρακ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Κυριακή για να συνομιλήσουν για τη Συρία και τον Λίβανο, δήλωσαν ανώνυμα τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με την Δαμασκό για θέματα ασφάλειας. Παράλληλα έγιναν συναντήσεις του Τόμας Μπάρακ με τους υπουργούς Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και Άμυνας, Ισραήλ Κατζ. Παρών στις συναντήσεις φέρεται να ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι.

Όπως μεταδίδει με το δίκτυο Channel 12 Συρία και Ισραήλ είναι κοντά στο να υπογράψουν συμφωνία ασφαλείας η οποία αναμένεται να προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της συριακής πλευράς στα Υψίπεδα του Γκολάν, την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε όπλου στη Συρία που θα απειλούσε το Ισραήλ και στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στην Συρία. Σε αντάλλαγμα η Δαμασκός θα δει τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου να συμμετέχουν στο δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της.