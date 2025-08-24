Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

φωτιά Αχαία

Σε 30 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 28 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Spotify: Έρχονται αυξήσεις τιμών καθώς εισάγει νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους FT

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ethel Caterham: Ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της – Τι είχε αποκαλύψει για το «μυστικό...
περισσότερα
22:09 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 24/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2953 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (24/8). Οι τυχεροί αριθμοί που...
22:00 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη την Ελλάδα – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν απόψε στο Σύνταγμα και σε δεκάδες πόλεις ...
21:09 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 40χρονο από την αδελφή του θύματος – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 40χρονο συζυγοκτόνο, ο οποίος σκότωσε την Παρασκευή την 36χ...
21:01 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία μετεπιβιβάστηκαν οι επιβάτες του Οδοντωτού και επιστρέφουν στο Διακοπτό

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η ologio-d...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο