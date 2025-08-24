Συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλη την Ελλάδα – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν απόψε στο Σύνταγμα και σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό σύνθημα «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά – με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Στην συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δήλωσε: «Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου. Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015».

Δείτε φωτογραφίες από το Σύνταγμα:

Λέσβος

Πολίτες και φορείς της Λέσβου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου μαζί με άλλους φορείς, ζήτησαν, στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σαπφούς, την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το άνοιγμα όλων των διόδων για την ανθρωπιστική βοήθεια, την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ καθώς και να μην υπάρχει καμία συνεργασία –οικονομική, πολιτική ή στρατιωτική– με το κράτος του Ισραήλ.

Με την συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς και την πορεία προς της προτομή του Μυρογιάννη οι πολίτες που συμμετείχαν ένωσαν -όπως τόνισαν- τη φωνή τους με εργαζόμενους και λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο, που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης.

Καλαμάτα

Συγκέντρωση στο λιμάνι της Καλαμάτας πραγματοποίησαν τα σωματεία εργαζομένων της Μεσσηνίας. Με πανό, συνθήματα και παλμό, οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον πόλεμο στη Γάζα και ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργατικά σωματεία, σύλλογοι, οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και απλοί πολίτες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αμάχους που δοκιμάζονται. Οι ομιλητές κατήγγειλαν τις επιθέσεις του Ισραήλ και ζήτησαν από τη διεθνή κοινότητα να πάρει θέση, ενώ κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να πάψει κάθε στρατιωτική ή διπλωματική συνεργασία με το Ισραήλ.

Χανιά

Πλήθος κόσμου, φορείς και σωματεία των Χανίων βρέθηκαν στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης.

«Πορείες γίνονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα . Βγαίνουμε στον δρόμο για να δείξουμε ότι έχει φτάσει πια στο απροχώρητο η κατάσταση με την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Δεν στηρίζουμε καθόλου την συμμετοχή της χώρας μας σε αυτή τη δολοφονική μηχανή» δήλωσε στο zarpanews.gr, ο Γιώργος Κρασαδάκης μέλος του συλλόγου ιδιωτικών υπαλλήλων Χανίων.

Τρίπολη

Ανοιχτή συγκέντρωση – συλλαλητήριο για την συμπαράσταση και την υποστήριξη των αιτημάτων και των όσων περνούν οι Παλαιστίνιοι, έγινε και στην Τρίπολη. Η κινητοποίηση έγινε στην πλατεία Πετρινού. Συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων, συλλόγων, φορέων, αυτοδιοικητικών παρατάξεων και κομμάτων. Επίσης, συμμετείχαν συλλογικότητες και απλοί πολίτες.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χρήστος Κουλουράς, απ’ το Σωματείο της Ενέργειας στην Πελοπόννησο. «Να πάψει, άμεσα, κάθε επιχείρηση που στοχεύει στην κατοχή των Λωρίδας της Γάζας, να ανοίξουν, άμεσα, όλες οι δίοδοι για να εισέλθει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να σταματήσουν οι οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές συνεργασίες με το κράτος του Ισραήλ, να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη», είπε, μεταξύ άλλων, ο ομιλητής.

Κάλεσε τον κόσμο να δείξει αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης και να απορρίψει τις κυβερνητικές πολιτικές. Στην συγκέντρωση της Τρίπολης, συμμετείχε και η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας.