Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική πόλο Εφήβων

Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική πόλο Εφήβων Κ18 που θα επιστρέψει την Δευτέρα το απόγευμα (25/8) από την Οραντέα με το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στις αποσκευές της.

Με γκολ του Κωνσταντίνου Μπιτσάκου, μόλις 2.37 πριν ολοκληρωθεί ο μικρός τελικός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λύγισε την αντίσταση της Ιταλίας με 12-11 και εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.

