Παντρεύτηκαν Αλεξία Κεφαλά και FY – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά.

O δημοφιλής ράπερ και η influencer ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ρομαντική τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κουμπάροι ήταν ο εφοπλιστής και επενδυτής του «Dragon’s Den», Χάρης Βαφειάς, και η σύζυγός του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Cinderella, η Natasha Kay, ο Toquel και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο που ανάρτησε στα social media η Ιωάννα Τούνη: