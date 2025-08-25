Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από την ζωή ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα – Είχε αγωνιστεί σε Άρη, Πανιώνιο και Θρασύβουλο

Σε ηλικία μόλις 42 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Κρίσταν Ρικάρντο Ντα Κόστα, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, που είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου, απεβίωσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ο Ντα Κόστα μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο του νησιού χωρίς να υπάρχει γνωστή αιτία για την επιδείνωση της υγείας του. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε πιο εξοπλισμένη μονάδα, καθώς δεν μπορούσαν να δώσουν σαφή διάγνωση.

Έτσι αποφασίστηκε άμεσα η επείγουσα διακομιδή του στην Αθήνα. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η απώλεια του Κρίσταν Ρικάρντο Ντα Κόστα σε τόσο νεαρή ηλικία βύθισε στη θλίψη τόσο τις ομάδες που αγωνίστηκε, όσο και τον κόσμο που τον θυμάται από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα.