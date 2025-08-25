Σουδάν: Στόχος βομβαρδισμού νοσοκομείο – Παραστρατιωτικοί επιτέθηκαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Το Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ στο δυτικό Σουδάν, βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και του τακτικού στρατού. Η πόλη παραμένει υπό πολιορκία, ενώ η βία έχει πλήξει όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους αλλά και κρίσιμες δομές υγείας, καθώς και καταυλισμούς εκτοπισμένων, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Στη διάρκεια των επιθέσεων βομβαρδίστηκε νοσοκομείο, ενώ στον καταυλισμό Αμπού Σουκ σημειώθηκαν απαγωγές γυναικών και παιδιών, εντείνοντας το δράμα των κατοίκων.

Η πολιορκία της πόλης από τις ΔΤΥ ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, με τον τακτικό στρατό να προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο. Οι μάχες έχουν επεκταθεί σε αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε συνθήκες πείνας, φόβου και αβεβαιότητας. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε μαζικές καταστροφές, με συχνές επιθέσεις σε γειτονιές αλλά και σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν ο βομβαρδισμός ενός από τα τελευταία λειτουργούντα νοσοκομεία της πόλης, όταν οβίδα έπεσε στο κτίριο. Η επίθεση προκάλεσε τραυματισμούς σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς, ενώ οι ζημιές ανάγκασαν στη διακοπή λειτουργίας του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Η απώλεια μίας τόσο κρίσιμης δομής υγείας αφήνει τους κατοίκους χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, την ώρα που οι τραυματισμοί και οι ασθένειες αυξάνονται καθημερινά.

Παράλληλα, η βία εξαπλώθηκε στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, όπου διαμένουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους. Οι ΔΤΥ εξαπέλυσαν επιθέσεις, κατά τις οποίες απήγαγαν οκτώ γυναίκες, ανάμεσά τους δύο μικρά κορίτσια ηλικίας τριών ετών και μόλις 40 ημερών. Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ ο καταυλισμός έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο από τις αρχές Αυγούστου. Στις 11 Αυγούστου, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία μόνο επίθεση.

Διεθνείς οργανώσεις καταγγέλλουν τη συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας από τις ΔΤΥ ως μέθοδο πολέμου, καταγράφοντας περιστατικά βιασμών, σεξουαλικής σκλαβιάς και εξαναγκαστικών γάμων. Οι πρακτικές αυτές, μαζί με τις συνεχείς απαγωγές, καταδεικνύουν την κλίμακα των εγκλημάτων που συντελούνται στην περιοχή.

Η τραγική εικόνα επιδεινώνεται από τον λιμό, που κηρύχθηκε επίσημα στα τέλη του 2024. Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κατάσταση στο Σουδάν συγκαταλέγεται στις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, με το Ελ Φάσερ και τους γύρω καταυλισμούς να βρίσκονται στο κέντρο του δράματος.