Οικουμενικό Πατριαρχείο: Η διεθνής κοινότητα να υποστηρίξει την Ουκρανία, όχι με λόγια αλλά με πράξεις

Κατά την 34η επέτειο από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο πατριαρχικός επίτροπος, μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει την Ουκρανία όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Την ίδια ημέρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σουηδία, χοροστάτησε στη θεία λειτουργία και τέλεσε τα θυρανοίξια του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη, μετά την αποκατάσταση του εσωτερικού του.

Στην ομιλία του στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, η οποία έγινε στα αγγλικά μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, ο κ. Εμμανουήλ τόνισε ότι η επέτειος της ανεξαρτησίας δεν είναι μόνο μια στιγμή χαράς, αλλά και ευκαιρία για προσευχή, αλληλεγγύη και ελπίδα. Όπως είπε, «οι σκέψεις και οι προσευχές όλων, ιδιαιτέρως δε του Οικουμενικού Πατριάρχη, βρίσκονται με τον πολύπαθο ουκρανικό λαό, ο οποίος βιώνει τις συνέπειες μίας άδικης και βάρβαρης εισβολής στην πατρίδα του». Παράλληλα, υπογράμμισε το συνεχές ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και υπενθύμισε ότι ο Πατριάρχης έχει επανειλημμένα εκφράσει την ευχή να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη.

Ο πατριαρχικός επίτροπος αναφέρθηκε και στην παραχώρηση της Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι δεν ήταν μια περιστασιακή πράξη, αλλά αποτέλεσμα βαθιάς ποιμαντικής ανησυχίας για την πνευματική ζωή εκατομμυρίων πιστών, «μία απόδειξη ότι η Εκκλησία αφουγκράζεται τους αγώνες των παιδιών της». Σημείωσε επίσης ότι σήμερα η ίδια ανησυχία εκφράζεται με την ακλόνητη στάση υπέρ της παύσης της επίθεσης του ρωσικού στρατού και με την απαίτηση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Ο μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικές τις προσπάθειες του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί υποστηρικτικά σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα «όχι μόνο με λόγια αλλά με συγκεκριμένες πράξεις». Στη θεία λειτουργία στο Φανάρι, στην οποία χοροστάτησε ο κ. Εμμανουήλ, παρέστη ο νέος πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία Ναριμάν Τζελιάλοφ, μαζί με τον γενικό πρόξενο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη Ρομάν Νεντίλσκι, στελέχη του γενικού προξενείου και πλήθος Ουκρανών που ζουν στην πόλη. Αμέσως μετά, ο πατριαρχικός επίτροπος δέχθηκε σε ακρόαση τον νέο πρεσβευτή, παρουσία του γενικού προξένου και συνεργατών του.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος από τις 21 Αυγούστου βρίσκεται στη Σουηδία ύστερα από πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ουψάλης και πριμάτου της Λουθηρανικής Εκκλησίας κ. Martin Modéus, καθώς και του ποιμενάρχη των Σκανδιναβικών Χωρών κ. Κλεόπα, τέλεσε την Κυριακή τα θυρανοίξια του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη και χοροστάτησε στη θεία λειτουργία.