Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα πρώτα ματς – Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League έφερε τέσσερις νίκες για τους γηπεδούχους και ένα διπλό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει αναβολή λόγω της ρεβάνς με τη Σαμσούνσπορ.

Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί και το ματς του Λεβαδειακού με την Κηφισιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

  • Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (αναβολή, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία)

Σάββατο 23 Αυγούστου

  • Άρης – Βόλος 2-0
  • Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0
  • Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

  • ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

  • Λεβαδειακός – Κηφισιά 19:30

Η βαθμολογία μετά τα μέχρι τώρα παιχνίδια:

    1. Ατρόμητος – 3
    2. ΑΕΚ – 3
    3. Άρης – 3
    4. Ολυμπιακός – 3
    5. ΠΑΟΚ – 3
    6. Κηφισιά – 0
    7. Λεβαδειακός – 0
    8. ΟΦΗ – 0
    9. Παναθηναϊκός – 0
    10. ΑΕΛ Novibet – 0
    11. Asteras Aktor – 0
    12. Βόλος – 0
    13. Παναιτωλικός – 0
    14. Πανσερραϊκός – 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος – Ολυμπιακός 19:00
  • Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 19:30
  • Άρης – Παναιτωλικός 21:00
  • ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 21:30

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • ΑΕΚ – Asteras Aktor 20:00
  • ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 21:00
  • Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 22:00

