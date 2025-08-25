SpaceX: Ακυρώθηκε η 10η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship – Εντοπίστηκε πρόβλημα λίγο πριν από την εκτόξευση

SpaceX: Ακυρώθηκε η 10η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship – Εντοπίστηκε πρόβλημα λίγο πριν από την εκτόξευση

Η SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή ότι αναβάλλει τη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή. Η εξέλιξη αυτή ήρθε απρόσμενα, λίγο πριν από την εκτόξευση, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στην εξέδρα εκτόξευσης και στην περιβάλλουσα υποδομή του γιγαντιαίου πυραύλου, που θεωρείται το πιο φιλόδοξο διαστημικό εγχείρημα της εταιρείας.

Μέχρι και λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση, οι υπεύθυνοι ελέγχου είχαν δώσει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η δέκατη δοκιμαστική πτήση και η διαδικασία τροφοδοσίας με καύσιμα. Ωστόσο, το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε υποχρέωσε την εταιρεία να ακυρώσει τη διαδικασία, δίνοντας παράταση στην αγωνία για την επόμενη προσπάθεια.

SpaceX’s mega rocket Starship is prepared for a test flight from Starbase in Starbase, Texas, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Eric Gay)

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα του Starship αντιμετωπίζει εμπόδια. Στις 26 Ιουνίου, τα σχέδια της SpaceX δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα, όταν κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής στην πλατφόρμα εκτόξευσης της Starbase στο Τέξας, ο πύραυλος εξερράγη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αντίστοιχα, στις 27 Μαΐου, ο πύραυλος Super Heavy παρουσίασε έκρηξη μετά την επιστροφή του στη Γη, παρότι είχε καταφέρει να φτάσει στο διάστημα, αποτυγχάνοντας όμως την προσγείωση. Επιπλέον, σε προηγούμενες δοκιμές τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, πύραυλοι Starship είχαν εκραγεί κατά την απογείωση, με φλεγόμενα συντρίμμια να πέφτουν πάνω από την Καραϊβική και να προκαλούν μικρές ζημιές.

Παρά τις συνεχείς αποτυχίες, η SpaceX δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω. Η εταιρεία ακολουθεί μια επιθετική στρατηγική ανάπτυξης, με στόχο να εντοπίζει και να λύνει τεχνικά προβλήματα μέσα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Όπως έχει τονιστεί και από την ίδια, τέτοιου είδους ατυχήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας και της φιλοσοφίας της για γρήγορη καινοτομία.

Το Starship θεωρείται ο πιο ισχυρός και μεγαλύτερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαστημική τεχνολογία. Με ύψος που φτάνει τα 121 μέτρα και ώθηση 16,7 εκατομμυρίων λιβρών (7.590 τόνων) κατά την απογείωση, διαθέτει υπερδιπλάσια ισχύ σε σχέση με τον ιστορικό Saturn V της NASA, που οδήγησε τον άνθρωπο στη Σελήνη. Ο στόχος της SpaceX είναι ο Starship να αποτελέσει το βασικό όχημα για αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη, ανοίγοντας τον δρόμο για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

