EuroBasket 2025: «Κόπηκε» από την τελική δωδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας ο Στραζέλ – Στη θέση του ο Χιφί

Η νίκη της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από μία δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τρικολόρ» ανακοίνωσε αλλαγή στο ρόστερ ενόψει του EuroBasket 2025, καθώς ο Ματ Στραζέλ της Μονακό τραυματίστηκε και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση. Τη θέση του παίρνει ο Ναντίρ Χιφί της Παρί, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό.
Ο Φοτού είχε αποφασίσει αρχικά να αφήσει εκτός αποστολής τον παίκτη της Παρί. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Στραζέλ τον ανάγκασε να αναθεωρήσει και να συμπεριλάβει τελικά τον Χιφί στη λίστα. Ο άτυχος 23χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στον φιλικό αγώνα κόντρα στην «Επίσημη Αγαπημένη», ενώ πλέον γίνεται γνωστό πως χάνει ολόκληρο το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Merci Matthew 💙
Blessé à la cuisse, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) doit renoncer à l’@EuroBasket qui débute ce jeudi. Tout le groupe partage la déception du meneur et lui souhaite un bon rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/yOVTOjAZTf
— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025
Το νέο πλήγμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απουσιών που ταλαιπωρούν τη Γαλλία. Ο Φοτού και η ομοσπονδία βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με προβλήματα, αφού δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι Φουρνιέ, Γκομπέρ, Γουενμπανιαμά, Φαλ και Πουαριέ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν θέματα υγείας.
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel.
Le combo guard (23 ans, 6 sélections) retrouvera les Bleus dès lundi en Pologne et participera à l’@EuroBasket.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/DPeJ1NtaUZ
— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025