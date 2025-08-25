EuroBasket 2025: «Κόπηκε» από την τελική δωδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας ο Στραζέλ – Στη θέση του ο Χιφί

Η νίκη της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από μία δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τρικολόρ» ανακοίνωσε αλλαγή στο ρόστερ ενόψει του EuroBasket 2025, καθώς ο Ματ Στραζέλ της Μονακό τραυματίστηκε και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση. Τη θέση του παίρνει ο Ναντίρ Χιφί της Παρί, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό.

Ο Φοτού είχε αποφασίσει αρχικά να αφήσει εκτός αποστολής τον παίκτη της Παρί. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Στραζέλ τον ανάγκασε να αναθεωρήσει και να συμπεριλάβει τελικά τον Χιφί στη λίστα. Ο άτυχος 23χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στον φιλικό αγώνα κόντρα στην «Επίσημη Αγαπημένη», ενώ πλέον γίνεται γνωστό πως χάνει ολόκληρο το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Merci Matthew 💙 Blessé à la cuisse, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) doit renoncer à l’@EuroBasket qui débute ce jeudi. Tout le groupe partage la déception du meneur et lui souhaite un bon rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/yOVTOjAZTf — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025

Το νέο πλήγμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απουσιών που ταλαιπωρούν τη Γαλλία. Ο Φοτού και η ομοσπονδία βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με προβλήματα, αφού δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι Φουρνιέ, Γκομπέρ, Γουενμπανιαμά, Φαλ και Πουαριέ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν θέματα υγείας.