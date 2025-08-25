EuroBasket 2025: «Κόπηκε» από την τελική δωδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας ο Στραζέλ – Στη θέση του ο Χιφί

EuroBasket 2025: «Κόπηκε» από την τελική δωδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας ο Στραζέλ – Στη θέση του ο Χιφί

Η νίκη της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από μία δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τρικολόρ» ανακοίνωσε αλλαγή στο ρόστερ ενόψει του EuroBasket 2025, καθώς ο Ματ Στραζέλ της Μονακό τραυματίστηκε και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση. Τη θέση του παίρνει ο Ναντίρ Χιφί της Παρί, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό.

Ο Φοτού είχε αποφασίσει αρχικά να αφήσει εκτός αποστολής τον παίκτη της Παρί. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Στραζέλ τον ανάγκασε να αναθεωρήσει και να συμπεριλάβει τελικά τον Χιφί στη λίστα. Ο άτυχος 23χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στον φιλικό αγώνα κόντρα στην «Επίσημη Αγαπημένη», ενώ πλέον γίνεται γνωστό πως χάνει ολόκληρο το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το νέο πλήγμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απουσιών που ταλαιπωρούν τη Γαλλία. Ο Φοτού και η ομοσπονδία βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με προβλήματα, αφού δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι Φουρνιέ, Γκομπέρ, Γουενμπανιαμά, Φαλ και Πουαριέ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν θέματα υγείας.

