Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Αυτή είναι η 12άδα που θα πάει στο Eurobasket – Εκτός ο Βαγγέλης Ζουγρής

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Αυτή είναι η 12άδα που θα πάει στο Eurobasket – Εκτός ο Βαγγέλης Ζουγρής

Η Εθνική μπάσκετ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με το φιλικό απέναντι στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ και ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα ταξιδέψει στο Eurobasket 2025.

Ο τελευταίος παίκτης που έμεινε εκτός ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε τον λόγο της απόφασής του στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, λέγοντας: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Η αποστολή της Εθνικής αποτελείται από τους:

  • Ντίνος Μήτογλου
  • Βασίλης Τολιόπουλος
  • Κώστας Παπανικολάου
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Κώστας Σλούκας
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης
  • Κώστας Αντετοκούνμπο
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
  • Θανάσης Αντετοκούνμπο
  • Δημήτρης Κατσίβελης

Στο Eurobasket 2025 οι όμιλοι έχουν ως εξής:

  • 1ος Όμιλος (Ρίγα, Λετονία): Λετονία, Εσθονία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Σερβία
  • 2ος Όμιλος (Τάμπερε, Φινλανδία): Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία
  • 3ος Όμιλος (Λεμεσός, Κύπρος): Κύπρος, Ελλάδα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία
  • 4ος Όμιλος (Κατοβίτσε, Πολωνία): Πολωνία, Ισλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Σλοβενία, Γαλλία

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων:

  • Πέμπτη 28 Αυγούστου, 21:30: Ελλάδα – Ιταλία
  • Σάββατο 30 Αυγούστου, 18:15: Κύπρος – Ελλάδα
  • Κυριακή 31 Αυγούστου, 15:00: Γεωργία – Ελλάδα
  • Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, 15:00: Ελλάδα – Βοσνία
  • Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, 21:30: Ισπανία – Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στο Eurobasket με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική από το ξεκίνημα στη Λεμεσό και να προχωρήσει δυνατά στη συνέχεια στη Ρίγα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα πρώτα ματς – Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League έφερε τέσσερις νίκες για τους γηπεδούχους και ένα διπλό,...
23:19 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Πρεμιέρα στην Super League με «τρίποντο» για τον «δικέφαλο του Βορρά»

Παίρνοντας πάρα πολλά από τις αλλαγές του, ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ στο γήπεδ...
20:56 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ιστορική επιτυχία για τον Βασίλη Κακουλάκη – Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων της Ρουμανίας

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-...
18:28 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Premier League: Ο Γκρίλις έκανε τη διαφορά για την Έβερτον – Ισοπαλία στο Λονδίνο για την Νότιγχαμ

Με τον Τζακ Γκρίλις να μοιράζει ασίστ, η Έβερτον «άνοιξε λογαριασμό» στην Premier League. επικ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο