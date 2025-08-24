Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Αυτή είναι η 12άδα που θα πάει στο Eurobasket – Εκτός ο Βαγγέλης Ζουγρής

Η Εθνική μπάσκετ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με το φιλικό απέναντι στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ και ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα ταξιδέψει στο Eurobasket 2025.

Ο τελευταίος παίκτης που έμεινε εκτός ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε τον λόγο της απόφασής του στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, λέγοντας: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Η αποστολή της Εθνικής αποτελείται από τους:

Ντίνος Μήτογλου

Βασίλης Τολιόπουλος

Κώστας Παπανικολάου

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Κώστας Σλούκας

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Δημήτρης Κατσίβελης

Στο Eurobasket 2025 οι όμιλοι έχουν ως εξής:

1ος Όμιλος (Ρίγα, Λετονία): Λετονία, Εσθονία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Σερβία

Λετονία, Εσθονία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Σερβία 2ος Όμιλος (Τάμπερε, Φινλανδία): Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία

Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία 3ος Όμιλος (Λεμεσός, Κύπρος): Κύπρος, Ελλάδα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

Κύπρος, Ελλάδα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία 4ος Όμιλος (Κατοβίτσε, Πολωνία): Πολωνία, Ισλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Σλοβενία, Γαλλία

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων:

Πέμπτη 28 Αυγούστου, 21:30: Ελλάδα – Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου, 18:15: Κύπρος – Ελλάδα

Κυριακή 31 Αυγούστου, 15:00: Γεωργία – Ελλάδα

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, 15:00: Ελλάδα – Βοσνία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, 21:30: Ισπανία – Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στο Eurobasket με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική από το ξεκίνημα στη Λεμεσό και να προχωρήσει δυνατά στη συνέχεια στη Ρίγα.