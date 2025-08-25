Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025: Κριοί, η Αφροδίτη στον Λέοντα πυροδοτεί τον ρομαντισμό σας

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (25/08/2025)

Κριός

Κριέ, ξεκινάει ένα διάστημα άκρως παθιασμένο και έντονο. Η Αφροδίτη στον Λέοντα πυροδοτεί τον ρομαντισμό και σας υπενθυμίζει ότι η χαρά, η ακτινοβολία και οι επιθυμίες σας είναι απαραίτητες. Χρειάζεστε την αγάπη που τροφοδοτείται από το πάθος όσο χρειάζεστε και το οξυγόνο.

Στις 25 Αυγούστου, ήρθε η ώρα να ενδώσετε σε αυτό που νιώθετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Αυτή τη Δευτέρα, φλερτάρετε με τη ζωή και δίνετε χώρο στην δημιουργικότητα σας χωρίς να την λογοκρίνετε.

Ταύρος

Ταύρε, η προσωπική σου ζωή απαιτεί ομορφιά. Σκεφτείτε πώς θέλετε να παρουσιαστείτε όταν συνδέεστε με την οικογένειά σας. Κάντε θεραπεία του εσωτερικού σας παιδιού χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά σας αυτή τη Δευτέρα.

Η καρδιά σας αξίζει έναν θρόνο και πίσω από κλειστές πόρτες και μπροστά στον κοινωνικό περίγυρο σας. Η 25η Αυγούστου έχει να κάνει με το να βελτιώσετε τις πλευρές του εαυτού σας που προς το παρόν δεν βλέπει κανείς.

Δίδυμος

Δίδυμοι, οι συζητήσεις αποκτούν λάμψη τη Δευτέρα. Οι ιδέες σας φαίνεται να παίρνουν φωτιά όταν τις λέτε δυνατά.

Μη φοβάστε να σκεφτείτε μεγάλα και τολμηρά πράγματα κατά τη διάρκεια της Αφροδίτης στον Λέοντα. Η ιδιοφυΐα σας είναι η γοητεία σας, γι’ αυτό αφήστε την να λάμψει αυτή τη Δευτέρα.

Ποια ιδέα φοβηθήκατε να διεκδικήσετε ως δική σας, επειδή μπορεί στην πραγματικότητα να αλλάξει τα πάντα; Εκφράστε την σήμερα.

Καρκίνος

Καρκίνε, το πώς εκτιμάς τον εαυτό σου δίνει τον τόνο για το πώς θα σε αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να δείχνετε την αξία σας χωρίς να τη διαπραγματεύεστε για να κάνετε τους άλλους να νιώθουν άνετα.

Στις 25 Αυγούστου, ξοδέψτε χρήματα, χρόνο και προσοχή σε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε ξεχωριστοί και πολύτιμοι. Πώς θα άλλαζε η ζωή σας αν εξυμνούσατε τον εαυτό σας τόσο έντονα όσο και τους άλλους;

Λέων

Λέων, είσαι ο πρωταγωνιστής της Δευτέρας. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας είναι μια άδεια από το σύμπαν για να απολαύσετε την προσοχή. Αντιμετωπίστε τον εαυτό σας σαν ένα αριστούργημα και αφήστε την αγάπη να έρθει σε σας.

Ο μαγνητισμός σας είναι αυξημένος στις 25 Αυγούστου και η Αφροδίτη εξασφαλίζει ότι αυτό που προσελκύετε ευθυγραμμίζεται με τα νέα σας κριτήρια.

Παρθένος

Παρθένε, κάτι εξαιρετικό κινείται πίσω από το πέπλο της καθημερινότητάς σου. Τα όνειρά σας μοιάζουν με τελετουργίες και τη Δευτέρα, οι κρυφές σας επιθυμίες λάμπουν με νέο νόημα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αφροδίτης στον Λέοντα, στρέφεστε προς τον εσωτερικό σας κόσμο και δίνετε μία ρομαντική χροιά στην μοναξιά σας. Ο έρωτας έχει να κάνει λιγότερο με το να σας βλέπουν και περισσότερο με το να νιώθετε ότι σας αγαπούν.

Ζυγός

Ζυγέ, τη Δευτέρα, αποζητάς φιλίες με περισσότερο συναίσθημα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια σχέση που είναι γενναιόδωρη, εμπνευσμένη και ίσως λίγο έντονη.

Στις 25 Αυγούστου, αφήστε τον εαυτό σας να «ερωτευτεί» την τοπική σας κοινότητα. Ή ακόμα καλύτερα, γίνετε η μούσα που εμπνέει στους άλλους την δημιουργία. Συναντηθείτε με φίλους που μοιράζονται τη χαρά και τα ενδιαφέροντά σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, προσελκύεις τον θαυμασμό όχι μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για το ποιος είσαι όταν ενσωματώνεις πλήρως τη δύναμή σου.

Η δημόσια παρουσία σας αποπνέει πάθος και σκοπό στις 25 Αυγούστου. Ο έρωτας και η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αφροδίτης στον Λέοντα. Τη Δευτέρα, τα χαρίσματα σας θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της καριέρας σας.

Τοξότης

Τοξότη, η λαχτάρα σου για περιπέτεια αρχίζει να μπλέκεται με την ανάγκη σου για ρομαντισμό. Η Δευτέρα, 25 Αυγούστου, είναι η μέρα που θα πείτε «ναι» στο δράμα του έρωτα. Θέλετε οι άλλοι να βλέπουν τον πλήρη εαυτό σας ακόμη κι αν σας είναι σχεδόν άγνωστοι.

Είτε σχεδιάζετε ένα ταξίδι είτε μελετάτε κάτι καινούργιο, αφήστε την ευχαρίστηση να είναι η πυξίδα σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον Λέοντα στις 25 Αυγούστου, οι άμυνες σου αρχίζουν να υποχωρούν μπροστά σε κάτι πιο βαθύ. Ο αισθησιασμός, η εμπιστοσύνη και η μεταμόρφωση μπαίνουν στο επίκεντρο.

Αφήστε τον εαυτό σας να είναι αρκετά ευάλωτος για να δεχτεί ό,τι έχουν να σας προσφέρουν οι άλλοι τη Δευτέρα. Μερικές φορές το πιο τολμηρό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να αφήσετε κάποιον να σας αγαπήσει παρά τον φόβο σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι σχέσεις σου απαιτούν περισσότερα από εσένα τόσο σε επίπεδο ρομαντισμού όσο και σε επίπεδο παρουσίας. Μην αντιστέκεστε. Η Αφροδίτη στον Λέοντα θέλει να συναντήσετε τους άλλους στα θέματα καρδιάς.

Όταν κρατάτε αποστάσεις για να παρατηρείτε τις σχέσεις σας ίσως η οικειότητα να αρχίσει να σας δυσκολεύει. Στις 25 Αυγούστου, μπορείτε να επιλέξετε το θάρρος αντί της ψυχρής αποστασιοποίησης. Πόσο πλουσιότερες θα μπορούσαν να είναι οι σχέσεις σας αν σταματούσατε να προστατεύετε τον εαυτό σας μέσω της απόστασης;

Ιχθύες

Ιχθύες, η ευχαρίστηση είναι πλέον ένα πρακτικό ζήτημα. Ο τρόπος με τον οποίο κινείστε μέσα στην ημέρα σας, η φροντίδα του σώματός σας και οι μικροί τρόποι με τους οποίους εκφράζετε την αγάπη έχουν σημασία.

Στις 25 Αυγούστου, αντιμετωπίστε τις καθημερινές σας τελετουργίες σαν πράξεις αφοσίωσης στον εαυτό σας. Η ομορφιά δεν είναι απλώς κάτι που θαυμάζετε. Ασχοληθείτε πιο έντονα με αυτήν και δείτε την αίσθηση της αξίας και της χαράς σας να μεταμορφώνονται.