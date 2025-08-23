Σύμφωνα με την επαγγελματία αστρολόγο Έλενα Χάθορ, η ισχυρή Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 23 Αυγούστου 2025 σηματοδοτεί την αρχή μιας ξαφνικής αλλαγής. Όλοι θα αισθανθούν αυτήν την ενέργεια σε κάποιο σημείο της ζωής τους, όμως για δύο τυχερά ζώδια, η οικονομική επιτυχία έρχεται καθώς η Νέα Σελήνη στην Παρθένο πυροδοτεί ξαφνικές αλλαγές.

Η Νέα Σελήνη της 23ης Αυγούστου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη από δύο Νέες Σελήνες στον Παρθένο μέσα στον ίδιο μήνα, και «θα ανοίξει την πιο τολμηρή, εκκεντρική και συναρπαστική νέα αρχή στη ζωή σας», δήλωσε η αστρολόγος Μαίρη σε ένα βίντεο. «Οτιδήποτε εξελιχθεί τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε, «θα σας δείξει ακριβώς πώς μπορεί να μοιάζει η ζωή σας για τα επόμενα επτά χρόνια».

Επομένως, επειδή αυτή η ισχυρή ενέργεια θα πλήξει τους οικονομικούς τομείς αυτών των δύο ζωδίων, η οικονομική επιτυχία αναμένεται μόλις αυτή η ενέργεια εκτοξευτεί στον ουρανό.

Η οικονομική επιτυχία έρχεται για αυτά τα 2 ζώδια μετά τη Νέα Σελήνη

Λέων

Υδροχόος

Για τους Λέοντες, ο κόπος σας αποδίδει καρπούς καθώς επιτυγχάνετε οικονομική επιτυχία μετά τη Νέα Σελήνη, όχι λόγω τύχης, αλλά χάρη στην προσπάθεια. «Λέοντες, αυτή η Νέα Σελήνη χτυπάει το προσωπικό σας εισόδημα και οι ικανότητές σας, τα ταλέντα σας και οι φυσικές σας δεξιότητες βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα», ανέφερε η Χάθορ.

Από τη χρήση των δημιουργικών σας ταλέντων για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, μέχρι το να αναγνωριστείτε για αυτήν τη δουλειά στον χώρο εργασίας ή να βρείτε μια νέα δουλειά με υψηλότερες αποδοχές, να περιμένετε να είστε στο επίκεντρο καθώς ευδοκιμείτε στο στοιχείο σας.

Και το καλύτερο απ’ όλα είναι ότι αυτή η οικονομική επιτυχία δεν θα είναι κάτι προσωρινό. Σύμφωνα με την αστρολόγο, αυτή είναι μόνο η αρχή μιας διαρκούς θετικής ενέργειας για τα οικονομικά σας. «Αυτό βάζει τα θεμέλια για κάτι που θα διαρκέσει 7 χρόνια», έγραψε η Μαίρη στα σχόλια του βίντεο της, περιγράφοντας την ενέργεια αυτής της Νέας Σελήνης.

«Μην φοβάστε να βγείτε μπροστά, να λάμψετε, να φέρετε τους ανθρώπους κοντά, να ενταχθείτε σε μια νέα κοινότητα και να το μοιραστείτε με τον κόσμο. Οι ευκαιρίες θα είναι οικονομικά ωφέλιμες».

Για τους Υδροχόους, η οικονομική επιτυχία έρχεται μετά τη Νέα Σελήνη στις 23 Αυγούστου.

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο ανέχεται στον τομέα των κοινών πόρων σας, οδηγώντας σε ένα οικονομικό άνοιγμα σε τομείς όπως οι επενδύσεις και η αποπληρωμή χρεών. Αυτή η οικονομική επιτυχία μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και ως αύξηση μισθού για τον/την σύντροφό σας, όπως ανέφερε η Χάθορ, κάτι που θα διευκολύνει πολύ τη διαχείριση των κοινών εξόδων.

Όπως εξήγησε η Χάθορ, η Νέα Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, τον πλανήτη της ξαφνικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η οικονομική τύχη θα έρθει απροσδόκητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσετε με εκατομμύρια στον λογαριασμό σας, αλλά αυτή η οικονομική ανακάλυψη θα είναι αρκετά σημαντική ώστε να την προσέξετε.

«Αυτό μπορεί επίσης να έχει την μορφή τύχης στο λόττο», πρόσθεσε η Χάθορ. Είτε πρόκειται για την εκδήλωση μιας νέας δουλειάς είτε για μια προαγωγή, η ενέργεια αυτής της Νέας Σελήνης είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει, αρκεί να είστε πρόθυμοι να κάνετε τη δουλειά.