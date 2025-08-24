Ακρίβεια: Γονείς σε απόγνωση – Ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια

Οι περισσότεροι γονείς κινούνται φέτος συγκρατημένα στις αγορές τους ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, επιλέγοντας κυρίως ρούχα και παπούτσια για τα παιδιά τους. Με το πρώτο κουδούνι να πλησιάζει, πολλοί ήδη βγαίνουν στην αγορά, χτενίζουν τις βιτρίνες και αναζητούν οικονομικές λύσεις, τονίζοντας πως οι προσφορές είναι σωτήριες και αναγκαίες.

«Σίγουρα ένα 100άρι, 120άρι, όπως ρώτησα τον γιο μου, τα παπούτσια σίγουρα. Αλλά όταν έχεις δύο παιδιά και τα δύο είναι στην εφηβεία, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και όσο μεγαλώνουμε τα έξοδα είναι περισσότερα», αναφέρει μία μητέρα στην κάμερα του ANT1.

Άλλη μητέρα συμπληρώνει: «Και κάλτσες και παπούτσια και φόρμες. Ό,τι χρειάζεται για τα παιδιά για την καθημερινότητά τους… Και να μπορώ κι εγώ να ανταπεξέλθω οικονομικά, πρέπει να κυνηγάω προσφορές, ειδάλλως δεν βγαίνει».

Οι γονείς αγοράζουν πλέον μόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως φόρμες και αθλητικά παπούτσια, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τις εκπτώσεις τους, ώστε να κάνουν πιο ελκυστικά τα προϊόντα. Ωστόσο, ακόμα και οι εντυπωσιακές προσφορές δεν αρκούν για να καλύψουν την πίεση της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των συνολικών οικονομικών δυσκολιών.

«Το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή έχει μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα. Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας εκπτωτικής περιόδου, θα ξεκινήσουν νέες προωθητικές ενέργειες από πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του “back to school”. Ήδη οι εκπτώσεις στα παιδικά είδη κινούνται στο 40% με 50%.», λέει ο κ. Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνών.

«Ό,τι μπορούμε να βρούμε σε προσφορά που να είναι αξιόλογο πάντα θα το προσπαθήσουμε να το πάρουμε», δηλώνει ένας πατέρας. Από την πλευρά της, μία άλλη μητέρα τονίζει: «Ένα παπουτσάκι του να κάνει 35 και 40 ευρώ είναι ακριβό θεωρώ. 20 ευρώ ή 25 θα ήταν μια πιο λογική τιμή».

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι τιμές σε φόρμες και παπούτσια είναι φέτος ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των οικογενειών τις οδηγεί σε λίγες και στοχευμένες αγορές, που περιορίζονται αποκλειστικά στα βασικά.