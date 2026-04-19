J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κατά σειρά live, οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο παιχνίδι μέσα από την προτίμηση του κοινού.

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο στο πλατό του J2US όταν όλοι οι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν στη σκηνή για την τελική «ετυμηγορία» Ο Νίκος Κοκλώνης πήρε τον λόγο και, αφού συνυπολογίστηκαν οι ψήφοι των τηλεθεατών και η βαθμολογία των κριτών, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα που σήμανε το τέλος της διαδρομής για ένα ζευγάρι. Οι συμμετέχοντες που αποχαιρέτησαν το 8ο live ήταν ο Λάκης Γαβαλάς και η Shaya, που καταχειροκροτήθηκαν μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Οι ανατροπές στο επόμενο live του J2US

Το επόμενο live του J2US αναμένεται να είναι διαφορετικό, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε ένα αφιέρωμα στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, με τους συμμετέχοντες να ανεβαίνουν δύο φορές στη σκηνή, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που διάλεξε το κοινό και ένα που τους έτυχε στην κλήρωση.

Το “κερασάκι στην τούρτα” είναι η δυνατότητα του “deal” μεταξύ των ζευγαριών, καθώς θα μπορούν να ανταλλάξουν τα κομμάτια τους.

Τα τραγούδια που θα κληθούν να ερμηνεύσουν τα ζευγάρια την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το J2US – «Να είναι γερός και να πάνε όλα καλά»

Σημειώνεται ότι ο Gio Kay και η Αγγελική Ηλιάδη ήταν να ανέβουν στη σκηνή του J2US στο 8ο live με το «Εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη.

Ωστόσο, όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, ο διαγωνιζόμενος έστειλε μήνυμα νωρίτερα κι αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά για προσωπικούς λόγους. Σε βίντεο που προβλήθηκε ο Gio Kay ανέφερε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που έχω πάρει δύο μήνες. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partener ever, στον Νίκο Κοκλώνη και σε όλη την παραγωγή. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους. Καλή τύχη και πάλι ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη».

Οι κριτές του ευχήθηκαν να είναι περαστικά ό,τι κι αν του συμβαίνει.

