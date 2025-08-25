«Επαναπροσέγγιση με ρεαλιστικές λύσεις των προβλημάτων που απασχολούν τον λαό», ζητά με αποκλειστική συνέντευξή του στην «R» ο Νικήτας Κακλαμάνης και συμπληρώνει: «Ελπίζω και εύχομαι για το συγκεκριμένο θέμα να ακούσουμε ουσιαστικές εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ».