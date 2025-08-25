Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου διαβιβάστηκε η εισαγγελική εντολή για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος, γυναικοκτονία, δολοφονία

Στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Βόλου διαβιβάστηκε σήμερα (25/08), η παραγγελία της Εισαγγελίας της περιοχής για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ανάθεση της επιμέλειας των τριών ανήλικων παιδιών της άτυχης 36χρονης που δολοφονήθηκε από το 40χρονο σύζυγό της, την περασμένη Παρασκευή.

Τα ανήλικα παιδιά είναι ηλικίας 6, 13 και 16 ετών, ενώ υπάρχει και μία ενήλικη αδελφή 18 ετών.

Η εισαγγελική εντολή είναι κατηγορηματική: η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πολύ πιθανή είναι η προοπτική, η επιμέλεια να ανατεθεί στην αδελφή της εκλιπούσας μητέρας, η οποία ζει και εργάζεται στη Σκιάθο και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εκφράσει σχετική πρόθεση.

14:46 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

14:29 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

14:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

13:36 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

